"Воронеж" отследит американских гиперзвуковых "бегунов"



Источник: Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Гунеев Источник: Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Гунеев

Новейший российский радар "увидит" сверхскоростные летательные аппараты за тысячи километров

Американские "бегуны" — гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), развивающие скорость 5–6 км/с, — не останутся незамеченными российской системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В ходе модернизации новейшие РЛС типа "Воронеж" стали обнаруживать и отслеживать ГЗЛА в течение всего полета. "Бегуны" специально создавались, чтобы обойти российскую систему предупреждения о ракетном нападении. До недавнего времени их траектория полета находилась в "мертвой" зоне СПРН. Обнаружить их, а тем более отследить было невозможно.

Сейчас Пентагон разрабатывает несколькоГЗЛА в рамках проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппаратAHW —Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах этот "бегун" выполнил несколько испытательныхполетов, развив скорость 5–6 км/с.Новейшие российские станции "Воронеж" работают в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн (длина волны — от сантиметра до метра). РЛС контролирует воздушное и космическое пространство на расстоянии более 4 тыс. км. По данным Воздушно-космических войск, в 2016 году с их помощью было взято на сопровождение более 250 различных объектов.

— Наши РЛС "Воронеж" действительно способны "видеть" любые перспективные средства воздушно-космического нападения на очень большом расстоянии, — рассказал "Известиям" заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" Дмитрий Ступин. — Что касается вызовов завтрашнего дня, то в наши станции заложен очень серьезный модернизационный потенциал. РЛС ряда "Воронеж" могут модернизироваться как с точки зрения своих энергетических возможностей, так и в плане информационных задач. При этом у них есть возможность и наращивания антенного "поля", и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Наконец, есть и программно-алгоритмические решения. Всё это позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны.

"Воронеж" — это достаточно миниатюрное сооружение. Например, самые последние из светских станций СПРН типа "Дарьял" состоят из двух циклопических бетонных сооружений высотой более 60 и 100 м. По сравнению с ними "Воронеж" — лилипут: ажурное антенное полотно-парус, убранное под легкий сайдинг и несколько морских контейнеров с аппаратурой. Строительство РЛС занимает всего полтора года. Обслуживают станцию 15 человек ("Дарьял" — 80 военнослужащих). Стоит "Воронеж" около 1,5 млрд рублей.

Сейчас Пентагон разрабатывает несколько ГЗЛА в рамках проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппарат AHW —Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах этот "бегун" выполнил несколько испытательных полетов, развив скорость 5–6 км/с.

— Принцип работы американских "бегунов" очень прост, — пояснил "Известиям" главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Ракета-носитель выводит ГЗЛА за пределы земной атмосферы и, придав ускорение, "отпускает" его. Дальше аппарат скользит над атмосферой Земли в нескольких километрах от линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. — "Известия"). ГЗЛА летит строго по прямой и не маневрирует. За это их и прозвали "бегунами". А уже над целью аппарат переходит в отвесное пикирование. Такая траектория выбрана не случайно. С Земли "бегуна" не видят радары СПРН. Они рассчитаны на обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, которые идут гораздо выше. А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.

Сейчас станции типа "Воронеж" развернуты по периметру страны. РЛС в Иркутской области следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки. В Краснодарском крае — отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана. Завершаются государственные испытания новых РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, а также строительство новой станции в Заполярье под Мурманском. Последние прикроют Юго-Восточное направление и Арктическую зону от возможного ракетного удара.

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм