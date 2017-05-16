Партия танков Т-72Б3 поступила в 1-ю танковую армию на западе РФ
|
|
Танк Т-72Б3
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подразделения 1-й танковой армии, дислоцирующейся в Западном военном округе, получили очередную партию модернизированных танков Т-72Б3. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе округа.
"Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа. Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания два десятка боевых машин встанут в строй мотострелкового соединения 1-й танковой армии", - сказали там.
В пресс-службе отметили, что модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.
Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.
"В настоящее время одно из соединений танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь", - сказали в округе.
|
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Прайм-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.05.2017 Первые "Арматы" получат таманцы
15.05.2017 Более 700 курсантов ЗВО выполнили стрельбы на Т-72Б3 и Т-90А
04.05.2017 Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"
04.05.2017 Украинские танкисты воюют против россиян на Донбассе вслепую
03.05.2017 Минобороны России продолжает модернизацию танков Т-72Б до уровня танка Т-72Б3
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
18.04.2017 Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике
18.04.2017 Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 ЗВО выполнили боевые стрельбы в Нижегородской области