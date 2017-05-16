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Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается

17.05.2017 bmpd.livejournal.com 99 0
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EchoStar-21
Листовка компании International Launch Services, посвященная запуску спутника EchoStar-21
Источник: International Launch Services

Как сообщает издание "Air&Cosmos" в статье Nicolas Pillet "Nouvelles incertitudes sur le retour de Proton", предусмотренный на первый квартал запуск спутника EchoStar-21 производства компании Space Systems/Loral, был перенесен из-за неполадок в двигателе РД-0201 второй ступени ракеты-носителя "Протон-М".

Спутник находится на Байконуре с прошлого года, и после замены некондиционного двигателя РН "Протон-М", в свою очередь, неделю назад (7 мая) отправилась на ГКНПЦ им. Хруничева. Подготовка к запуску может снова начаться, с учетом того, что запуск был назначен на 29 мая.

Разгонный блок "Бриз-М" был передан на заправочную станцию 14 мая, но, согласно информации с космодрома, объявленные сроки не будут выдержаны. Подготовка к запуску РН "Протон-М" занимает три недели. Подготовка РН должна начаться 15 мая, а это означает, что пуск не может состояться ранее 5 июня. К тому же, часть операций на Байконуре не могут начаться ранее июля, так как часть персонала находится в отпуске, а это явно не упрощает задачу. Расчеты из ГКНПЦ им. Хруничева рассчитывают произвести запуск между 6 и 15 июня, но ожидают дополнительной информации.

9 июня станет символической датой - в течение года не было произведено ни одного запуск РН "Протон-М", что является печальным рекордом для любой РН российского производства. После запуск спутника Intelsat-31 состоялся 9 июня 2016 года. Именно тогда были обнаружена дефекты в сварочных швах двигателей.
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
SSL
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур

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