«Росэлектроника» поставила в войска первую партию передового комплекса связи



Подвижный радиоцентр «Антей» (Пресс-служба Минобороны РФ)

Источник: https://rueconomics.ru/ Подвижный радиоцентр «Антей» (Пресс-служба Минобороны РФ)Источник: https://rueconomics.ru/

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров «Антей» на шасси высокой проходимости. Новая техника связи предназначена для высших звеньев управления Вооруженных Сил РФ. Она обеспечивает автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров.

Поставляемая техника базируется на современных технологиях SDR (программно-определяемое радио) и призвана заменить морально устаревшие комплексы связи «Поиск», «Зарево» предыдущих поколений, стоящие на вооружении российской армии. Одна приемная машина «Антея» по функциональности заменяет три старых типа Р-161 ПУ.

Пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. «Умная» техника решает большинство задач при минимальном участии операторов, включая планирование, организацию и контроль радиосвязи. Интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи, значительно упростила работу экипажа.

«Антей» обеспечивает работу на все виды полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы (ранее для этого использовались отдельные машины и специальный персонал) облегчает поиск оптимальных частот радиопередачи.

SDR-технология и программно-определяемая платформа изделий комплекса позволяют регулярно обновлять программное обеспечение изделий с добавлением новых функций и расширением возможностей. Благодаря этому увеличен срок службы аппаратуры комплекса и гарантирована ее актуальность в процессе всего жизненного цикла.

Поставленные комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи.