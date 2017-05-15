«Вертолеты России» приступили к исполнению контрактов по сопровождению жизненного цикла Ми-8АМТШ Министерства обороны РФ



Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Специалисты «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) приступили к выполнению работ по сопровождению жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ. Сервисные бригады предприятия одновременно задействованы в войсковых частях Читы и Новосибирска и уже завершили выполнение регламентных работ на нескольких машинах.

Сотрудничество с Министерством обороны РФ, своевременное и качественное выполнение Гособоронзаказа является одним из приоритетных направлений работы холдинга «Вертолеты России». Для выполнения работ по поддержанию жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ на У-УАЗ была создана группа сервисного обслуживания, состоящая из специалистов, имеющих большой опыт работы с вертолетами данного типа. При обслуживании вертолетов используется специальное оборудование, имеющееся на предприятии, включая лаборатории и контрольно-проверочную аппаратуру.

«Новая схема обслуживания вертолетов призвана минимизировать риски некачественного и несвоевременного выполнения запланированных заданий ГОЗ, повысить техническую готовность вертолетного парка к выполнению задач по предназначению. Предприятия холдинга при этом могут планировать загрузку производственных мощностей на период эксплуатации выпущенной и поставленной военному заказчику продукции», - отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.

Контракт жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ является составной частью аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ. Документ предусматривает выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вертолетной техники в процессе эксплуатации для нужд Министерства обороны РФ в 2016-2020 годах.

Помимо проведения регламентных работ АО «У-УАЗ» будет обеспечивать для всех вертолетов Ми-8АМТШ, эксплуатируемых в Минобороны России, выполнение других услуг сервисного обслуживания. Среди них организация всех видов ремонта вертолетов и комплектующих изделий, обеспечение запасными частями и обменным фондом, продление ресурсов, модернизация, технический мониторинг, обновление баз данных и программного обеспечения электронного оборудования, установленного на вертолетах, обучение летного и инженерно-технического состава.