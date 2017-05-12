Минобороны усиливает "инженерный спецназ"



Источник: Фото: ТАСС/Петр Ковалев Источник: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Саперы-штурмовики будут захватывать городские постройки, заводы, электростанции и аэропорты

Российское военное ведомство увеличивает количество саперов-штурмовиков — бойцов инженерных подразделений штурма и разграждения. До недавнего времени в российской армии был всего один такой батальон. Сейчас же планируется сформировать штурмовые подразделения в каждой инженерно-саперной бригаде и полку. Их задача — штурмовать и зачищать укрепрайоны, различные постройки, а также промышленные и техногенные объекты. По мнению экспертов, опыт современных войн и локальных конфликтов доказал высокую потребность в таких подразделениях.

В войсках саперы-штурмовики уже получили неформальное прозвище "инженерный спецназ". По своей подготовке военнослужащие подразделений штурма и разграждения не уступают бойцам спецподразделений. При этом они оснащены по последнему слову техники. В бой саперы-штурмовики идут в специальных бронекостюмах максимальной степени защиты. В их снаряжение есть современные средства связи, фонари, приборы ночного видения, миниатюрные подрывные заряды и даже гидравлические кусачки.

Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, решение об увеличении количества инженерных рот и батальонов штурма и разграждения было принято в конце прошлого года. Сейчас формирование новых подразделений уже началось. В частности, "инженерный спецназ" пополнит ряды недавно сформированного в Новосибирске 38-го инженерно–саперного полка.

В настоящее время в каждом военном округе должна быть инженерно-саперная бригада, а в каждой армии — инженерно-саперный полк. По замыслу Минобороны в состав окружных бригад войдут батальоны саперов-штурмовиков, а армейские полки пополнятся ротами.

Правда, формирование новых штурмовых подразделений — это достаточно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет. Офицеров "инженерного спецназа" начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только в 2014 году. А в 2015 году специальные курсы для сержантов и рядовых открылись в окружных учебных центрах.

Первый инженерный батальон штурма и разграждения был сформирован в конце 2014 года в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады резерва Верховного главнокомандующего. Фактически это подразделение стало экспериментальным. На его базе отрабатывались тактика действий "инженерного спецназа", программа боевой подготовки и организационно-штатная структура. Были апробированы вооружение и военная техника. В частности, саперы-штурмовики получили новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К", установки дистанционного разминирования УР-77 и специальных роботов, предназначенных для поиска мин и тушения пожаров.

— Как показывает опыт современных войн и локальных конфликтов, ареной боев становятся не только городские постройки, но и заводы, электростанции и даже аэропорты, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Тактические действия в городе хорошо известны и описаны в боевых уставах, а военнослужащие имеют специальные навыки. Но для боя в техногенной местности требуется особая подготовка. На таких объектах сложная конструкция зданий и помещений, трубопроводы, электрические линии. Бой идет на очень близких дистанциях. Зачастую противник находится на расстоянии двух-трех метров. Поэтому нужны не простые пехотинцы, а подготовленные специалисты, которые разбираются в инженерном деле и умеют не хуже спецназа штурмовать постройки и помещения.

В годы Великой Отечественной войны в Красной армии было сформировано 20 отдельных штурмовых инженерно-саперных бригад (ошисбр). Военнослужащие бригад были обеспечены стальными нагрудниками, защищавшими от пуль, осколков мин и снарядов. В 1944 году в состав нескольких ошисбр были включены инженерно-танковые полки (танки Т-34 с минными траллами), и огнеметно-танковые полки (18 танковых огнеметов ТО-34 и три танка Т-34). В декабре 1945 года все штурмовые бригады переформировали в обычные инженерно-саперные бригады.

Алексей Рамм, Евгений Андреев