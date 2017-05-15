Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бывалые бойцы рассказали о харьковской разработке

15.05.2017 STATUS QUO (Украина) 1050 1
-1
Понравилась новость?
 0
Бронетранспортер БТР-4Е
Бронетранспортер БТР-4Е производства ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" (ХКБМ) Национальной гвардии Украины. Машина из числа первоначально изготовленных для Ирака оснащена боевым модулем БМ-7 "Парус" разработки и производства ХКБМ. Снимок июля 2014 года
Источник: УНИАН

На военном полигоне в Старом Лисце на Прикарпатье произошли масштабные учения Национальной гвардии Украины, передает "5 канал". На учения приехали экипажи бронетранспортеров, в том числе БТР-4Е, из воинских частей Западного региона. Тренировались управлять военной техникой и стрелять в условиях, максимально приближенных к боевым. БТР-4Е производят в Харькове. Эти БТР нацгвардейцы используют на востоке Украины.


За целью экипаж БТР-4Е следит по бортовому монитору. Электронные системы наводят оружие на цель. На машине установлены пулеметы и гранатометы. "Они обеспечивают дальность поражения противника, начиная с 1 тыс.м. Можно поражать бронированные цели, живую силу", - отметил заместитель начальника Западного территориального управления НГУ Сергей Скрипнюк.



Справка SQ. БТР-4 разработан в ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова". Производится на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков).
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат STATUS QUO (Украина)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-4
Компании
Завод им. Малышева
ХКБМ Морозова

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
104
№1
15.05.2017 10:13
Эти БТР нацисты используют на востоке Украины для убийства мирных граждан!
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 21:21
  • 31
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 15.05 21:20
  • 103
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 15.05 21:13
  • 12
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 15.05 21:07
  • 2
Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?
  • 15.05 21:02
  • 18
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 15.05 20:38
  • 6
Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов
  • 15.05 20:37
  • 3
Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"
  • 15.05 20:36
  • 3
Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах
  • 15.05 19:50
  • 31
Скоро в небо
  • 15.05 19:42
  • 10
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 15.05 19:35
  • 9
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
  • 15.05 19:34
  • 2
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 15.05 18:34
  • 3
Какой будет третья мировая
  • 15.05 18:07
  • 1
Бронированный пикап URAL впервые продемонстрирован Otokar на IDEF 2017
  • 15.05 14:08
  • 16057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы