Бывалые бойцы рассказали о харьковской разработке
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Бронетранспортер БТР-4Е производства ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" (ХКБМ) Национальной гвардии Украины. Машина из числа первоначально изготовленных для Ирака оснащена боевым модулем БМ-7 "Парус" разработки и производства ХКБМ. Снимок июля 2014 года
Источник: УНИАН
На военном полигоне в Старом Лисце на Прикарпатье произошли масштабные учения Национальной гвардии Украины, передает "5 канал". На учения приехали экипажи бронетранспортеров, в том числе БТР-4Е, из воинских частей Западного региона. Тренировались управлять военной техникой и стрелять в условиях, максимально приближенных к боевым. БТР-4Е производят в Харькове. Эти БТР нацгвардейцы используют на востоке Украины.
За целью экипаж БТР-4Е следит по бортовому монитору. Электронные системы наводят оружие на цель. На машине установлены пулеметы и гранатометы. "Они обеспечивают дальность поражения противника, начиная с 1 тыс.м. Можно поражать бронированные цели, живую силу", - отметил заместитель начальника Западного территориального управления НГУ Сергей Скрипнюк.
Справка SQ. БТР-4 разработан в ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова". Производится на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков).
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03.05.2017
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