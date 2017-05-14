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Дефицит, говорите? Тогда продайте F-35, и будет всем хорошо

15.05.2017 Военный паритет 399 0
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F-35B
F-35B
Источник: chinatopix.com

12 мая правительство Китайской Республики (Тайвань) заявило, что намерено и дальше покупать крупные партии американского оружия, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на тайваньский-Facebook источник .

В марте президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому министерство торговли США должно подготовить доклад о размерах торгового дефицита с 16 странами. Тайвань занимает в этом списке 14 место.

Правительство Тайваня заявило, что приобретение американских вооружений будет способствовать сокращению торгового дефицита и окажет благотворное влияние на экономику США, особенно в таких штатах как Алабама, Флорида. Юта, Огайо и Пенсильвания. В письменном заявлении (по существу, в докладе) указывается, что такие американские компании как "Локхид Мартин", "Боинг-Сикорский", "Рейтеон", британская "БАЕ Системс" могут получить крупные тайваньские контракты по производству истребителей, вертолетов, бронированных машин, другой техники и оборудования.

Отмечается, что данный 40-страничный доклад был подготовлен в апреле. Известно, что Тайвань добивается покупки новейших стелс-истребителей F-35, и торговый дефицит, который так раздражает Трампа, может сыграть положительную роль в разрешении продажи этих самолетов островному государству.
14.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ohio

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