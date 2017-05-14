Дефицит, говорите? Тогда продайте F-35, и будет всем хорошо
|
|
F-35B
Источник: chinatopix.com
12 мая правительство Китайской Республики (Тайвань) заявило, что намерено и дальше покупать крупные партии американского оружия, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на тайваньский-Facebook источник .
В марте президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому министерство торговли США должно подготовить доклад о размерах торгового дефицита с 16 странами. Тайвань занимает в этом списке 14 место.
Правительство Тайваня заявило, что приобретение американских вооружений будет способствовать сокращению торгового дефицита и окажет благотворное влияние на экономику США, особенно в таких штатах как Алабама, Флорида. Юта, Огайо и Пенсильвания. В письменном заявлении (по существу, в докладе) указывается, что такие американские компании как "Локхид Мартин", "Боинг-Сикорский", "Рейтеон", британская "БАЕ Системс" могут получить крупные тайваньские контракты по производству истребителей, вертолетов, бронированных машин, другой техники и оборудования.
Отмечается, что данный 40-страничный доклад был подготовлен в апреле. Известно, что Тайвань добивается покупки новейших стелс-истребителей F-35, и торговый дефицит, который так раздражает Трампа, может сыграть положительную роль в разрешении продажи этих самолетов островному государству.
|
14.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.04.2017 СМИ: стоимость F-35 для ВМС США снизится до $100 млн к 2020 году
06.04.2017 Lockheed Martin пообещала снизить цену на самолеты F-35 для флота США
06.03.2017 Lockheed Martin ведет переговоры о поставках F-35 в Испанию, Бельгию и Швейцарию
28.02.2017 Успешная деятельность концерна BAE Systems в 2016 году
20.02.2017 Авиации держав на перепутье (Echo24, Чехия)
20.02.2017 F-35. Стоимость самолета снова упадет
20.02.2017 F-35. Трамп по телефону пытался понять разницу между F-35 и F-18
09.02.2017 Американские генералы пожаловались конгрессменам на проблемы с боеготовностью