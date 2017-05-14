Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
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Северокорейская баллистическая ракета
Источник: © EPA/KCNA
Ракета летела 23 минуты и упала в середине Японского моря
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР, она летела в сторону от РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)", - говорится в сообщении.
Траектория полета ракеты проходила в направлении от границы России и на значительном удалении, добавили в ведомстве. "Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - отметили в Минобороны.
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14.05.2017
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