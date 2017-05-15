"Будем отжимать их от границы России"



Истребитель Су-30СМ

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель Су-30СМИсточник: Сергей Бобылев/ТАСС

Минобороны России рассказало о маневре Су-30 возле разведчика США

В Минобороны назвали "безопасным" расстояние, на которое российский истребитель сблизился с самолетом-разведчиком ВМС США 9 мая над Черным морем для "приветствия". Ранее об этом инциденте рассказал телеканал NBC. Как выяснила "Газета.Ru", на перехват поднимался Су-30СМ с аэродрома Бельбек в Крыму.

В Минобороны России прокомментировали сообщение американского телеканала NBC о сближении 9 мая над Черным морем российского истребителя и американского самолета-разведчика P-8A Poseidon.

По данным военного ведомства, в тот день около 12.00 российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

"После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8A "Посейдон".

Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - говорится в официальном сообщении Минобороны.

Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

Ранее американский телеканал NBC сообщил о том, что российский Су-27 пролетел в шести метрах от P-8A. Самолет США выполнял "обычное задание", отметила представитель ВМС США в Европе Памела Кунце.

О появлении 9 мая вблизи побережья Крыма патрульного противолодочного самолета ВМС США P8A сообщали интернет-ресурсы, отслеживающие передвижения военной авиации. По их данным, самолет с бортовым номером 168852 и позывным PS106, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.

Прежде чем оказаться над Черным морем и направиться в сторону Крыма, самолет пролетел над Грецией и Болгарией.

В Крыму на аэродроме Бельбек дислоцирован 38-й истребительный авиационный полк, в составе которого есть истребители Су-30СМ.

Как рассказали "Газете.Ru" собеседники среди военных, ранее самолеты-разведчики неоднократно приближались к государственным границам России на Крымском полуострове.

Каждый раз дежурные силы и средства соединений ВВС и ПВО ВС России переводились в готовность №1. Cамолеты P-8 сопровождали зенитные ракетные дивизионы С-300ПМ и С-400, готовые к открытию огня в случае нарушения воздушных границ нашего государства, на перехват поднимались истребители с аэродрома Бельбек.

P-8 Poseidon фирмы Boeing - патрульный противолодочный самолет, разрабатываемый по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion. P-8 предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе - конструкция обновленного лайнера Boeing 737-800. Экипаж - девять человек (два пилота, семь операторов).

P-8 состоит на вооружении ВМС США, Великобритании, Индии и Норвегии.

"Целью подобных разведывательных полетов самолетов является вскрытие деятельности подводных сил Черноморского флота, ведение радио- и радиотехнической разведки, в частности, определение режимов работы и тактико-технических характеристик российских радиоэлектронных средств, уточнение состава и дислокации средств ПВО, развернутых в Крыму, в первую очередь перспективных зенитных ракетных систем", - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель главнокомандующего Войсками ПВО генерал-полковник Владимир Литвинов.

Сейчас в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (Севастополь), в составе командного пункта и двух зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ, и 18-го зенитного ракетного полка (Феодосия), в составе командного пункта и двух зенитных ракетных дивизионов С-400 "Триумф".

Система радиолокационной разведки на полуострове представлена 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого на полуострове развернута загоризонтная РЛС "Подсолнух".

Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское) с самолетами Су-24М и Су-25 и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек), самолеты Су-27 и Су-30СМ.

"Мы будем действовать в этих случаях, как действовали всегда, то есть будем поднимать перехватчик, подводить его с внутренней стороны государственной границы к американскому самолету-разведчику, идти рядом с ним и тем самым "отжимать" его от государственной границы,

- пояснил "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба войск ПВО заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник Игорь Мальцев, -

Никаких нарушений в этом случае мы не производим. Что касается расстояний между самолетами, то никакими международными соглашениями они не установлены. И подобный порядок применения истребительной авиации является обычной практикой - предотвращать нарушение государственной границы без применения оружия. Но и одновременно в этом случае надо ясно показывать, что в случае нарушения границы будет открыт огонь".

По словам военачальника, если бы российский бомбардировщик подлетел к воздушным границам США, американцы поступили бы точно так же.

Отдел "Армия"