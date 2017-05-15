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Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

15.05.2017 Военное обозрение 409 6
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Саудовские военнослужащие
Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С
Источник: thefirearmblog.com

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Вашингтон и Эр-Рияд близки к подписанию соглашения, на основании которого США поставят в Саудовскую Аравию вооружений на астрономическую сумму около 100 млрд долларов в ближайшие годы. Речь идёт о заключении целого ряда контрактов, включая контракты на поставку вооруженным силам Саудовской Аравии систем ПВО Patriot с обновлёнными ракетами.

Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

Из заявления американского чиновника, отвечающего за подготовку контрактов: Мы находимся на завершающей стадии целой серии соглашений.

Это косвенно объясняет, почему именно Саудовскую Аравию выбрал Трамп в качестве одной из первых зарубежных стран (наряду с Израилем) для своего визита. Трамп поэтапно реализует политику, которую можно описать формулой «за контакты и лояльность США нужно больше платить».

Тот же чиновник, на которого ссылается Reuters, заявляет о том, что администрация президента США вынашивает планы по «убеждению» Саудовской Аравии в необходимости приобрести американских вооружений на общую сумму в 300 млрд долларов в ближайшее десятилетие. По заявлениям источника, это «активно простимулирует американскую промышленность и укрепит связи Вашингтона и Эр-Рияда». Нужны ли Саудовской Аравии такие объёмы вооружений - отдельный вопрос.

Судя по всему, речь идёт о своеобразном ультиматуме со стороны администрации Трампа: есть контракт – есть лояльность тому политическому режиму, который в Саудовской Аравии сложился, нет контракта - вопрос с лояльностью открыт.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot

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Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
4KOt
204
№1
15.05.2017 12:35
Прально, дань надо платить исправно, а то еще обнаружатся незаконные казни и притеснения геев, иноверцев; прочие несколько войн
+3
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RU
Воин3D
1061
№2
15.05.2017 18:09
Цитата, 4KOt сообщ. №1
Прально, дань надо платить исправно, а то еще обнаружатся незаконные казни и притеснения геев, иноверцев; прочие несколько войн
Там у них с геями все нормально. Мальчики традиционные обитатели гаремов королевской семьи.
0
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US
Santa
19
№3
15.05.2017 18:46
Цитата, q
Прально, дань надо платить исправно, а то еще обнаружатся незаконные казни и притеснения геев, иноверцев; прочие несколько войн
Вот вам то дуракам никто дань платить не хочет. Что в совейское время, что сейчас.  Интересно всем неграм, арабам да латиносам долги за оружие простили.  Ноу-хау, платить из своего бюджета, что-бы, как бы продаешь его всяким голодранца, которые никогда за него не платят.
-4
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NL
Т-70
1467
№4
15.05.2017 20:13
Цитата, q
Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов
  Всё правильно-хуситы очень нуждаются в оружии.)))))))))))))))))
0
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RU
Conqueror
974
№5
15.05.2017 20:14
Цитата, Santa сообщ. №3
Вот вам то дуракам никто дань платить не хочет.

Насколько я понимаю Вы из переехавших? То есть относитесь к тем же дуракам, просто совершив элементарную миграцию(побег, предательство, как угодно) назвали себя умным? По существу статьи сказать чего-то можете? Например пояснить, почему Эр-Рияду нужно оружие на 300 млрд долларов? И почему это будет выгодно Эр-Рияду? А то вполне возможно Эр-Рияд просто платить, за то, чтобы утихомирилась истерика по поводу поддержки им теракта, и не поднимали истерику по поводу преступлений в Йемене.
+1
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RU
Воин3D
1061
№6
15.05.2017 20:38
Цитата, Conqueror сообщ. №5
Насколько я понимаю Вы из переехавших? То есть относитесь к тем же дуракам, просто совершив элементарную миграцию(побег, предательство, как угодно) назвали себя умным? По существу статьи сказать чего-то можете? Например пояснить, почему Эр-Рияду нужно оружие на 300 млрд долларов? И почему это будет выгодно Эр-Рияду?
Думаю там все хорошо. Американцы заморозят субсидии сланцевым нефтедобытчикам. А в ответ саудиты купят американское оружие. Плюс подготовят армию против Ирана. Израиль ведь так Иран ненавидит. А в Америке управляют, откровенно, произраильские круги.
+1
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