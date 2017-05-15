

Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С

Источник: thefirearmblog.com Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36СИсточник: thefirearmblog.com

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Вашингтон и Эр-Рияд близки к подписанию соглашения, на основании которого США поставят в Саудовскую Аравию вооружений на астрономическую сумму около 100 млрд долларов в ближайшие годы. Речь идёт о заключении целого ряда контрактов, включая контракты на поставку вооруженным силам Саудовской Аравии систем ПВО Patriot с обновлёнными ракетами.

Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

Из заявления американского чиновника, отвечающего за подготовку контрактов: Мы находимся на завершающей стадии целой серии соглашений.

Это косвенно объясняет, почему именно Саудовскую Аравию выбрал Трамп в качестве одной из первых зарубежных стран (наряду с Израилем) для своего визита. Трамп поэтапно реализует политику, которую можно описать формулой «за контакты и лояльность США нужно больше платить».

Тот же чиновник, на которого ссылается Reuters, заявляет о том, что администрация президента США вынашивает планы по «убеждению» Саудовской Аравии в необходимости приобрести американских вооружений на общую сумму в 300 млрд долларов в ближайшее десятилетие. По заявлениям источника, это «активно простимулирует американскую промышленность и укрепит связи Вашингтона и Эр-Рияда». Нужны ли Саудовской Аравии такие объёмы вооружений - отдельный вопрос.

Судя по всему, речь идёт о своеобразном ультиматуме со стороны администрации Трампа: есть контракт – есть лояльность тому политическому режиму, который в Саудовской Аравии сложился, нет контракта - вопрос с лояльностью открыт.