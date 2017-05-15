СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проекта 11435 у стенки судоремонтного завода СРЗ-35. Мурманск, Роста, 07.11.2013
Источник: jonhkey68 / forums.airbase.ru
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщает о планах модернизации тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В сообщении говорится о том, что с большой долей вероятности замена ракетного комплекса «Гранит», стоящего на вооружении авианосца, проводиться не будет. В качестве основной причины названа финансовая.
Из материала:
По финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена. Модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе.
Однако модернизация «Адмирала Кузнецова» одной заменой котлов не ограничится. Известно о том, что замене будет подвергнуто радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, комплекс навигации для авиакрыла. В то же время нет точных данных, какое именно оборонное предприятие получит заказ на проведение модернизационных работ. На данный момент российский авианосец находится на 35-м судоремонтном заводе. Как сообщается, авианесущий крейсер полностью боеготов и для выполнения регламентов по допуску лётчиков к полётам с борта авианосца он должен будет выйти в море ориентировочно в сентябре текущего года - перед постановкой на модернизацию и ремонт.
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13.05.2017
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SteSus
1587
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№1
15.05.2017 09:50
Секвестр калечит все программы модернизации и перевооружения...
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snc
495
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№2
15.05.2017 10:32
Ну в данном случае просто будут сэкономлены деньги без негативных последствий. У авианосца просто нет шансов применить ударное оружие по назначению, тем более что у новых ракет радиус действия меньше чем у Гранитов. Гораздо актуальнее увеличение боезапаса ПВО, ПТО средств.
Меня больше печалит что мы отказываемся от модернизации Вулканов/Гранитов и от тяжёлых сверхзвуковых ПКР вообще, имхо сомнительное решение.
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Байкал57
10
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№3
15.05.2017 12:09
Спутники ДЗЗ на приемлимой высоте и частоте появления в час над АУГ смогут в постоянном мониторинге иметь их точные координаты в любое время суток.
Китайские, сегодня. И их баллистические боеголовки инертные могут без проблем потопить любого "Форда". При этом никто и не поймет, чья была боеголовка...
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Grey_wolf
3139
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№5
15.05.2017 12:27
Цитата, q
В сообщении говорится о том, что с большой долей вероятности замена ракетного комплекса «Гранит», стоящего на вооружении авианосца, проводиться не будет.Дело даже не в том надо не надо. Дело в том что комплекс то нерабочий.
Если не заменять то что? Оставить просто нерабочее оборудование?
Цитата, q
Меня больше печалит что мы отказываемся от модернизации Вулканов/Гранитов и от тяжёлых сверхзвуковых ПКР вообщеИдет же разработка "Циркон".
Цитата, q
Гораздо актуальнее увеличение боезапаса ПВО, ПТО средств.Да хотя бы применение освободившегося пространства для улучшения обитаемости корабля. Конечно демонтаж тоже денег стоит. Но и возить металлолом просто так тоже странно.
В идеале всё таки замена на ячейки пво к примеру редута.
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forumow
2872
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№6
15.05.2017 12:30
Да достаточно просто этот объём занять складом или топливным танком. Китайцы на "Ляонине" так и сделали,
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просто экспл
3536
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№7
15.05.2017 12:49
Цитата, snc сообщ. №2
Меня больше печалит что мы отказываемся от модернизации Вулканов/Гранитов и от тяжёлых сверхзвуковых ПКР вообще, имхо сомнительное решение.а мне наоборот кажется что эти ПКР давно надо списать , потому как летят они высоко , не маневрируют , и не думаю что они сильно сложная цель для ПВО , тем более сейчас когда на вооружение встает SM6 . ё
тут даже Москит если будет лететь все время на предельно низкой траектории их обходит , правда дальность тогда 120 км . не знаю дальность у Гранитов-Вулканов на предельно низкой , но думаю тоже не ахти .
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Grey_wolf
3139
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№8
15.05.2017 13:00
Цитата, q
у Гранитов-Вулканов на предельно низкой , но думаю тоже не ахти .
Цитата, q
Циркон (3M22) — российская гиперзвуковая маневрирующая противокорабельная крылатая ракета[1][2][неавторитетный источник? 29 дней][3], разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон»[4]. Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (М = 8[5])
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просто экспл
3536
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№9
15.05.2017 13:18
про циркон я не говорил , более того у циркона есть одна клевая тема , это высота полета , она выше чем достают все ПВО и ниже чем достают ПРО .
достать на данный момент и ближайшее время ее смогут только в момент спуска к цели , вот и интересует как тут действует циркон , снижает скорость (как искандер )или бьет на полной скорости (тут уже вопрос на счет плазмы ).
а обычные сверхзвуковые ПКР , даже Оникс , имхо уже не так опасны для НАТО как были раньше .
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Сергей-82
9628
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№10
15.05.2017 19:42
Цитата, просто экспл сообщ. №9
а обычные сверхзвуковые ПКР , даже Оникс , имхо уже не так опасны для НАТО как были раньшеМожете привести список ПКР уничтоженных в реальных конфликтах?Боюсь этот список будет короткий,хотя ПКР применяли часто.Так что извините ,но делать выводы на основание того что на учениях сбили 23 Коиота за 10-15 лет,как то сомнительно.
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