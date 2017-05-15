Минобороны отреагировало на призыв США пригласить прессу на учения



Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России не нуждается в советах по освещению военных учений в стране, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.

Ранее Ходжес призвал Москву сделать более прозрачными намеченные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017", пригласив на них журналистов и наблюдателей.

"Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо - мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов", - приводит слова представителя Минобороны департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как отметил Конашенков, "из заявления генерала Ходжеса как всегда сложно понять, каким образом его личные напряженности и тревоги связаны с участием журналистов в российских военных учениях". При этом он подчеркнул, "что за последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения".

"Уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился", - добавил Конашенков.

"Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто по ошибке видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ", - заключил он.