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Минобороны отреагировало на призыв США пригласить прессу на учения

15.05.2017 РИА Новости 516 2
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России не нуждается в советах по освещению военных учений в стране, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.

Ранее Ходжес призвал Москву сделать более прозрачными намеченные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017", пригласив на них журналистов и наблюдателей.

"Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо - мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов", - приводит слова представителя Минобороны департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как отметил Конашенков, "из заявления генерала Ходжеса как всегда сложно понять, каким образом его личные напряженности и тревоги связаны с участием журналистов в российских военных учениях". При этом он подчеркнул, "что за последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения".

"Уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился", - добавил Конашенков.

"Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто по ошибке видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ", - заключил он.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
104
№1
15.05.2017 09:38
Ну пиндосы прям в каждой бочке затычка!
+2
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RU
Олег Бахарев
1765
№2
15.05.2017 13:35
Пусть лучше пиндосы пригласят иностранных журналистов освещать гуманитарную катастрофу в Мосуле.
+3
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