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Эксперт об авиабомбе США с GPS-наведением: здесь больше пиара, чем новинки

15.05.2017 РИА Новости 268 0
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MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper Национальной гвардии США
Источник: © Flickr / The National Guard

ВВС США впервые применили корректируемую по GPS авиабомбу GBU-38 типа JDAM, бомба предназначена для ударного беспилотника MQ-9 Reaper, сообщают СМИ.

Reaper переводится с английского как "Жнец", здесь есть намек на выражение Grim Reaper - "Мрачный жнец", то есть смерть.

Сейчас на вооружении этого дрона стоят бомбы с лазерным наведением. В Пентагоне говорят, что новая технология с использованием GPS позволит применять бомбы в любых погодных условиях и с очень большой точностью.

Отмечается, что к уже существующему арсеналу "Мрачного жнеца" с управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire и бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway II добавилась существенно более дешевая, но достаточно точная бомба свободного падения GBU-38. Тем самым ВВС США сделали исторический шаг, существенно расширив арсенал "Жнеца" и увеличив его ударные возможности, пишет издание Warrior.

В официальном заявлении ВВС США говорится, что "в самом точном режиме система JDAM обеспечит ошибку наведения оружия 5 метров или даже меньше".

По мнению военного эксперта, коммерческого директора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, американские военные сделали из испытаний авиабомбы с GPS-навигацией шумную пиар-кампанию.

"Авиабомба GBU-38 не совсем дешевая. Понимаете, к бомбе добавляют "мозги", поэтому они дорожают, а не удешевляются. Пиар-кампания в США всегда бывает шумной - из обычной новости они сделали мега-новость. Но здесь больше пиара, чем новинки. Это не совсем новая технология. Программа JDAM существует у американцев с девяностых годов, когда обычные бомбы превращали в высокоточные боеприпасы. Впервые НАТО применило такие бомбы в Югославии, потом было применение этих бомб в Ираке и в Афганистане. Затем их стали оснащать еще головками лазерного наведения. Таким образом, стоимость обычного боеприпаса увеличивалась в среднем до 70 тысяч долларов, то есть боеприпас стал дорогим", - сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в России также существует подобное направление, которое уже показало свою эффективность.

"На самолетах Су-24 у нас устанавливался прицельно-навигационный комплекс СВН-24, который вычислял все параметры, и обычная бомба превращалась в высокоточный боеприпас. Что было продемонстрировано в Сирии, когда группировка ВКС бомбила объекты ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) очень точно. Американская авиабомба показывает среднее круговое отклонение порядка пяти метров. А наши бомбы показывали отклонение порядка одного метра, то есть очень четко попадали в цель. Настолько это было успешно сделано, что прицельно-навигационный комплекс теперь устанавливается на самолеты Ту-22М3 и рассматривается вопрос об его установке на стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160", - отметил военный эксперт.
12.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Россия
Сирия
США
Югославия
Продукция
AGM-114
GBU-12
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-24
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Проекты
GPS
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