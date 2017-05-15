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Первые фотографии самолета Т-50-9

15.05.2017 bmpd.livejournal.com 1940 3
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Т-50-9
Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog

После долгого ожидания в объективы споттеров наконец-то попал восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре еще 24 апреля 2017 года, однако официально ни сообщения о его полете, ни его фотографии не публиковались. Однако состоявшийся с 10 по 12 мая самостоятельный перелет Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре через всю страну для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском, позволил, наконец, сделать снимки данного борта.

Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску - сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Yurust / aviaforum.ru
Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Yurust / aviaforum.ru
Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Yurust / aviaforum.ru
Восьмой летный опытный образей российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") - во аремя промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, май 2017 года
Источник: vk.com/sibspotting
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЛИИ им. Громова
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
просто экспл
3536
№2
15.05.2017 09:43
ну да , кисточка похожа на ершик , поэтому мнение искпердаф по покраске не замедлит появиться , инфа 146% .
и кажется я уже малость опоздал .
+3
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RU
forumow
2872
№3
15.05.2017 09:50
Цитата
Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску - сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.
Красьте просто в серый - нечего будет и воспроизводить.
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