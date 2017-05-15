Первые фотографии самолета Т-50-9



Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017

Источник: Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017Источник: Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog

После долгого ожидания в объективы споттеров наконец-то попал восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре еще 24 апреля 2017 года, однако официально ни сообщения о его полете, ни его фотографии не публиковались. Однако состоявшийся с 10 по 12 мая самостоятельный перелет Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре через всю страну для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском, позволил, наконец, сделать снимки данного борта.

Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску - сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 Источник: Yurust / aviaforum.ru

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 Источник: Yurust / aviaforum.ru

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 Источник: Yurust / aviaforum.ru