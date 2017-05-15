Первые фотографии самолета Т-50-9
|
|
Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017
Источник: Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog
После долгого ожидания в объективы споттеров наконец-то попал восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре еще 24 апреля 2017 года, однако официально ни сообщения о его полете, ни его фотографии не публиковались. Однако состоявшийся с 10 по 12 мая самостоятельный перелет Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре через всю страну для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском, позволил, наконец, сделать снимки данного борта.
Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску - сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.
|
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2017 Девятый экземпляр российского истребителя пятого поколения поднялся в воздух
20.02.2017 МиГ пятого поколения: каким будет новый российский истребитель?
16.02.2017 Россия примет участие в тендере на 400 истребителей для ВВС Индии
30.01.2017 Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
30.05.2016 В 2018 году должен взлететь 20-тонный российский беспилотник
26.05.2016 Первый полет Т-50-6-2 в Жуковском
19.04.2016 Истребитель Т-50 оснащают корректируемыми авиабомбами
18.12.2015 «Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
|
просто экспл
3536
|
№2
15.05.2017 09:43
ну да , кисточка похожа на ершик , поэтому мнение искпердаф по покраске не замедлит появиться , инфа 146% .
и кажется я уже малость опоздал .
|
+3Сообщить модератору
|
forumow
2872
|
№3
15.05.2017 09:50
Цитата
Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску - сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.Красьте просто в серый - нечего будет и воспроизводить.
|
0Сообщить модератору