Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
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Прибывший на полигон Графенвёр (Германия) для участия в международных танковых соревнованиях стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017" танковый взвод на модернизированных танках Т-64БВ из состава 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии. 05.05.2017
Источник: МО Украины
В Германии на полигоне Графенвер завершились соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017 (танковый биатлон). Как сообщается на сайте Минобороны Украины, победителями стали австрийские танкисты на машинах Leopard 2A4, второе место заняли немецкие военнослужащие (Leopard 2A6), третье — американские (Abrams M1A2 SEP).
Украинцы на Т-64БВ, впервые принявшие участие в состязаниях, финишировали на предпоследнем, пятом месте, обойдя поляков. В военном ведомстве отметили, что украинские военнослужащие вошли в тройку лучших по стрельбе штатным снарядом.
"Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту", — прокомментировал командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
От Украины в соревнованиях участвовал взвод из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на трех модернизированных Т-64БВ. Машины были специальным образом подготовлены на Харьковском бронетанковом заводе. На них установили тепловизоры для всех членов экипажа, цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", а также средства спутниковой навигации.
Соревнования по танковому биатлону впервые прошли в 2013 году в России. Затем этот опыт переняли страны НАТО, пишет "Интерфакс".
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13.05.2017
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Враг
7998
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№2
15.05.2017 05:55
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VK
243
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№3
15.05.2017 07:56
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Это значило бы только одно - что задания очень примитивные.
Конечно, я понимаю, что значит участвовать в соревнованиях в первый раз. И тоже помню, что
занял предпоследнее место. Правда не на танках :) . И только из-за эмоций.
Куда интереснее было бы сравнить не места, а результаты. Если предпоследнее место это как в спринте, когда разница в долях секунд, то это одно. А если предпоследнее место это попал в цель 1 раз из 10, а последний конкурент просто сломался и не доехал, то это совсем другое. Но пока я не видел, чтобы кто-то поделился результатами упражнений.
А на счёт сложности, я вас умаляю, там же не надо было в уме считать баллистические поправки или двигатель перебрать. Экипаж слажен? Рулить, стрелять разумеем, ну так чему ещё тренироваться?
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ash
3245
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№4
15.05.2017 10:01
Цитата, VK сообщ. №3Уважаемый VK, извините за минус, ткнул не туда.(
Однако, справедливости ради, на этих соревнованиях были очень специфические упражнения, которые и наши, и украинские танкисты даже не отрабатывают, т. к. считается, что это не их функции. Но Вы бузусловно правы:
Цитата, VK сообщ. №3
Куда интереснее было бы сравнить не места, а результаты. Если предпоследнее место это как в спринте, когда разница в долях секунд, то это одно. А если предпоследнее место это попал в цель 1 раз из 10, а последний конкурент просто сломался и не доехал, то это совсем другое. Но пока я не видел, чтобы кто-то поделился результатами упражнений.
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Виктор Алексеевич
1667
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№5
15.05.2017 15:17
Цитата, ash сообщ. №4
на этих соревнованиях были очень специфические упражнения,Если Вы в теме этих соревнований, то подскажите (не охота самому искать-переводить) каковы максимальные дальности стрельбы из пушки по танкам и по ПТР на этих соревнованиях?
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ash
3245
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№6
15.05.2017 15:47
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5) Нет, не в теме. Я интервью посмотрел с экипажами Т-64. Советую посмотреть и абстрагироваться от нынешней политобстановки. Забавно было слушать про заднюю скорость западных танков и корректировку артогня.;)
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VK
243
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№7
15.05.2017 17:40
Цитата, ash сообщ. №6
Да я-то легко абстрагируюсь. Пока никто рядом не зигует, я совершенно спокоен.
Вот если бы экипаж не выпендривался, а вещал на русском, то я бы и посмотрел, а так я только по русски и английски размовляю. ))
Вот тут есть фотки с зачетной таблицей. http://colonelcassad.livejournal.com/3419787.html
Не понятно почему не полной. И не понятно, почему пишут, что украинская команда заняла предпоследнее место. В таблице ни одного намёка на такую возможность.
Коротко перевожу названия столбцов:
атака
оборона
хз чё/восстановление (может быть ремонт?)
медевак? (медицина и эвакуация)
точное вождение
вызов огневой поддержки
идентификация транспорта
определение дальности
стрельба из пистолета (науйя????)
доклад (видимо регламентированный радиообмен)
полоса препятствий
олимпиада танкистов??
И шо теперь сказать? Ну, почему в reporting (регламентированный доклад) украинцы получили ноль это понятно (видимо в НАТО тоже мову не размовляют). Что с пистолета как курицы лапой стреляют это тоже понятно. Наши танкисты вроде с уважаемыми АКС ездить должны, а не с пугачами.
Тут поляки оправдываются, что у одного из 4х танков отказала СУО, поэтому работали только три танка: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/tylko-we-trzech-82017-05-12/
Вот тут англичане в своём амплуа снова натягивают очередную жертву на глобус. Мол, пока НАТОвские танкисты тренируются, путинские танки десантируются с парашютами. Смерть с небес (надпись под фото).
https://www.thesun.co.uk/news/3554343/nato-tanks-battle-it-out-in-training-exercise-as-russia-practices-dropping-armoured-tanks-to-battlefields-from-parachutes-in-shows-of-strength-across-the-globe/
Немножко прикольного:
https://www.youtube.com/watch?v=Qllh_JwQWZY
побегали бы они с аккумулятором от Т-64, я бы посмотрел ;)) Хотя... не помню вес. но помню в студенчестве было оооочень тяжело с ним.
https://youtu.be/ajOVick-LVQ
И кто-нибудь мне пояснить в чём, ити его, смысл давить гражданские легковушки? Это должно веселить или тут тоже надо скил иметь?
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Воин3D
1061
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№8
15.05.2017 18:04
Цитата, q
И кто-нибудь мне пояснить в чём, ити его, смысл давить гражданские легковушки? Это должно веселить или тут тоже надо скил иметь?Приучает действиям в городе против гражданских объектов. Сначала легковушки, потом коляски, ну а потом и живых гражданских будет полегче... Они же цивилизацию несут, им можно.
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VK
243
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№9
15.05.2017 19:35
чего ещё нашёл: http://below-the-turret-ring.blogspot.ru/2017/05/austria-wons-strong-europe-tank.html
Типа, более современные танки не могли проявить себя в полноте (например ночью).
А ещё бросили казюлю в американцев, типа, не смотря на то, что их танк современнее, но экипаж распи..яев не может показать на что способна их техника :) (авторский перевод).
И в 2016: http://below-the-turret-ring.blogspot.ru/2016/05/strong-europe-tank-challenge-2016_22.html
За 2016 тоже немного обидно, что советские танки снова побили. Но я думаю, что всем понятно, что соревнования довольно условные. Упражнения даются в довольно узком диапазоне возможностей. Я бы с удовольствием посмотрел как "бегемотики" западной школы танкостроения преодолевают броды и наше
Ещё что вычитал на буржуазном диалекте: определяют дистанцию (упражнение такое) они без лазерного дальномера. Если кто не знает, по линейке на оптике. Полагаю, трудно пришлось братушкам, ибо рисочки на советских прицелах под танк высотой 2,7 метра. Если прицел там отечественной школы, то будет сложно мерить дистанцию.
Кто-то спрашивал про дистанции:
According to Polish sources the Polish platoon destroyed more than 75% of of all their targets during the offensive shooting (distance to target up to 2 kilometres, two targets were destroyed at more than 1800 metres distance) and scored 285 out of 350 points. Only the German platoon performed better. In the defensive shooting the Poles managed to hit 17 out of 23 targets, scoring 277.5 out of 350 points - supposedly the highest score in this category.
Частичный перевод:
Польский взвод уничтожил более 75% всех своих целей в атаке (с дистанции до 2х км, две цели с дистанции более 1800 метров) и набрали 285 очков из 350. Только немецкий взвод показал лучшие результаты. В обороне поляки поразили 17 из 23 целей, набрав 277,5 из 350 очков, предположительно лучший результат в категории.
По этой информации за 2016 год можно прикинуть, что такое лучшие результаты стрельбы в обороне (я так понял, стрельба с подготовленной огневой позиции). Только не понятно, почему в обороне они поразили 73,9% , а в атаке 75 (но это со слов самих поляков).
The Italian Ariete tanks were filmed performing extremely bad, missing most of their targets. But on the second day shooting at another lane they supposedly were among the best during shooting
Итальянский Ариете показали охренительно плохую стрельбу, промазав по большинству мишеней. Однако на следующийдень, стреляя на другой "дорожке", они предположительно были одни из лучших.
The US platoons did a poor job at camouflaging their tank, supposedly the crews couldn't figure out how to properly use a camouflage net. According to US sources Lt. Gen. Ben Hodges said that of those skills tested, some — like using camouflage netting to mask a 60-ton hunk of metal — haven’t been part of regular tanker training in some time.
Америкосов заклинило в упражнении по маскировке танка. Пиндосный литёха Бэн Ходжес жаловался: "хер пойми, как спрятать 60-тонную х..ню под этой сеткой. Это мы не проходили, это нам не задавали". (авторский перевод).
Rumors from the unofficial US Master Gunner network say that the US platoons scored 4th overall in the shooting tests
По слухам, американцы были в стрельбе четвёртыми.
During the medevac operation after an IED attack, the Slovenian team aswell as another one (according to the rumors probably the Polish team) run over the dummy simulating the wounded
Тут какое-то сленговое выражение, но я так понял, что словенцы (по слухам от поляков) показали себя полными чайниками в упражнении по помощи раненому.
Вот-вот, мотайте на ус, молодёжь. Заделывать дырки надо уметь!
The current US ammunition is the heaviest and slowest of all participating countries, which will result in a higher trajectory and a greater impact of external factors; hence it will have a higher dispersion. The current US training round is meant to simulate this ammunition.
Текущая (современная) аммуниция у США самая тяжелая и медленная из всех участников, что скажется на более высокой траектории, сильном влиянии внешних факторов и разбросе.
The Slovenian M-84 is the oldest tank design with the worst ammunition, fire control system and gun stabilizer.
Словенский танк был самым старым, со старыми системами.
While the M1A2 SEP v2 is the newest tank in the competition with the newest optronics, overall the optics of the M1A2 SEP suffer from a number of drawbacks: the field of view of the CITV is blocked by the RWS, the commander's cupola and the loader's gun shield; the CITV also lacks a day channel, which can be advantageous for target identication at day.
В то время как М1А2 бла-бла является новейшим танком в соревнованиях, с новейшей оптроникой (оптикой и электроникой?), в целом оптика страдала от всяких косяков криворуких разрабов. То какой-то RWS закроет обзор CITV, то командирский купол (башенка?) или щиток заряжающего. И у CITV нет дневного канала, что могло бы помочь при идентификации целей днём.
Видать не только с Ф-35 у американцев глубокие интимные отношения с мозгом... И не только наши разрабы косячить умеют. Так что детУшки, не выё..сь на нашу технику!
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