Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне

VK 243

№9 15.05.2017 19:35

Типа, более современные танки не могли проявить себя в полноте (например ночью).

А ещё бросили казюлю в американцев, типа, не смотря на то, что их танк современнее, но экипаж распи..яев не может показать на что способна их техника :) (авторский перевод).



И в 2016:



За 2016 тоже немного обидно, что советские танки снова побили. Но я думаю, что всем понятно, что соревнования довольно условные. Упражнения даются в довольно узком диапазоне возможностей. Я бы с удовольствием посмотрел как "бегемотики" западной школы танкостроения преодолевают броды и наше говнище , простите, чернозём. А то тут, гляди ка ты, по асфальтовым дорогам на полигоне ездят. Где ж они такие дороги в России видели. До МКАД ещё доехать надо... ;))





Ещё что вычитал на буржуазном диалекте: определяют дистанцию (упражнение такое) они без лазерного дальномера. Если кто не знает, по линейке на оптике. Полагаю, трудно пришлось братушкам, ибо рисочки на советских прицелах под танк высотой 2,7 метра. Если прицел там отечественной школы, то будет сложно мерить дистанцию.



Кто-то спрашивал про дистанции:

According to Polish sources the Polish platoon destroyed more than 75% of of all their targets during the offensive shooting (distance to target up to 2 kilometres, two targets were destroyed at more than 1800 metres distance) and scored 285 out of 350 points. Only the German platoon performed better. In the defensive shooting the Poles managed to hit 17 out of 23 targets, scoring 277.5 out of 350 points - supposedly the highest score in this category.



Частичный перевод:

Польский взвод уничтожил более 75% всех своих целей в атаке (с дистанции до 2х км, две цели с дистанции более 1800 метров) и набрали 285 очков из 350. Только немецкий взвод показал лучшие результаты. В обороне поляки поразили 17 из 23 целей, набрав 277,5 из 350 очков, предположительно лучший результат в категории.



По этой информации за 2016 год можно прикинуть, что такое лучшие результаты стрельбы в обороне (я так понял, стрельба с подготовленной огневой позиции). Только не понятно, почему в обороне они поразили 73,9% , а в атаке 75 (но это со слов самих поляков).



The Italian Ariete tanks were filmed performing extremely bad, missing most of their targets. But on the second day shooting at another lane they supposedly were among the best during shooting

Итальянский Ариете показали охренительно плохую стрельбу, промазав по большинству мишеней. Однако на следующийдень, стреляя на другой "дорожке", они предположительно были одни из лучших.



The US platoons did a poor job at camouflaging their tank, supposedly the crews couldn't figure out how to properly use a camouflage net. According to US sources Lt. Gen. Ben Hodges said that of those skills tested, some — like using camouflage netting to mask a 60-ton hunk of metal — haven’t been part of regular tanker training in some time.

Америкосов заклинило в упражнении по маскировке танка. Пиндосный литёха Бэн Ходжес жаловался: "хер пойми, как спрятать 60-тонную х..ню под этой сеткой. Это мы не проходили, это нам не задавали". (авторский перевод).



Rumors from the unofficial US Master Gunner network say that the US platoons scored 4th overall in the shooting tests

По слухам, американцы были в стрельбе четвёртыми.



During the medevac operation after an IED attack, the Slovenian team aswell as another one (according to the rumors probably the Polish team) run over the dummy simulating the wounded

Тут какое-то сленговое выражение, но я так понял, что словенцы (по слухам от поляков) показали себя полными чайниками в упражнении по помощи раненому.



Вот-вот, мотайте на ус, молодёжь. Заделывать дырки надо уметь!







The current US ammunition is the heaviest and slowest of all participating countries, which will result in a higher trajectory and a greater impact of external factors; hence it will have a higher dispersion. The current US training round is meant to simulate this ammunition.

Текущая (современная) аммуниция у США самая тяжелая и медленная из всех участников, что скажется на более высокой траектории, сильном влиянии внешних факторов и разбросе.



The Slovenian M-84 is the oldest tank design with the worst ammunition, fire control system and gun stabilizer.

Словенский танк был самым старым, со старыми системами.





While the M1A2 SEP v2 is the newest tank in the competition with the newest optronics, overall the optics of the M1A2 SEP suffer from a number of drawbacks: the field of view of the CITV is blocked by the RWS, the commander's cupola and the loader's gun shield; the CITV also lacks a day channel, which can be advantageous for target identication at day.

В то время как М1А2 бла-бла является новейшим танком в соревнованиях, с новейшей оптроникой (оптикой и электроникой?), в целом оптика страдала от всяких косяков криворуких разрабов. То какой-то RWS закроет обзор CITV, то командирский купол (башенка?) или щиток заряжающего. И у CITV нет дневного канала, что могло бы помочь при идентификации целей днём.

