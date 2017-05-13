Тайвань будет отгонять китайские самолеты "Стингерами"



Пуск ракеты ПЗРК Stinger c борта десантного корабля

Источник: фото ВМС США Пуск ракеты ПЗРК Stinger c борта десантного корабляИсточник: фото ВМС США

Остров Тайпинг находится в зоне опасности и может подвергнуться ударам китайской авиации, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.ltn.com.tw (17 апреля).

Источник отмечает, что в настоящее время ПВО этого острова очень слабая (имеется лишь зенитная артиллерия) и нуждается в немедленном усилении размещением расчетов ПЗРК Stinger. Остров входит в архипелаг Спратли (Южно-Китайское море) и является предметом территориального спора с КНР, Вьетнамом, Малайзий и Филиппинами. 28 января 2016 года экс-президент Тайваня Ма Инцзю посещал этот остров. Тайвань считает, что у него больше прав на Тайпинг, чем у претендентов, так как уже построил там больницу и установил маяк.

В декабре 2015 года США и Тайвань подписали крупный контракт на поставку вооружений на сумму 1,8 млрд долл, в пакет поставок входят и переносные ЗРК типа Stinger.