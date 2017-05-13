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Тайвань будет отгонять китайские самолеты "Стингерами"

15.05.2017 Военный паритет 209 0
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Пуск ракеты ПЗРК Stinger c борта десантного корабля
Пуск ракеты ПЗРК Stinger c борта десантного корабля
Источник: фото ВМС США

Остров Тайпинг находится в зоне опасности и может подвергнуться ударам китайской авиации, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.ltn.com.tw (17 апреля).

Источник отмечает, что в настоящее время ПВО этого острова очень слабая (имеется лишь зенитная артиллерия) и нуждается в немедленном усилении размещением расчетов ПЗРК Stinger. Остров входит в архипелаг Спратли (Южно-Китайское море) и является предметом территориального спора с КНР, Вьетнамом, Малайзий и Филиппинами. 28 января 2016 года экс-президент Тайваня Ма Инцзю посещал этот остров. Тайвань считает, что у него больше прав на Тайпинг, чем у претендентов, так как уже построил там больницу и установил маяк.

В декабре 2015 года США и Тайвань подписали крупный контракт на поставку вооружений на сумму 1,8 млрд долл, в пакет поставок входят и переносные ЗРК типа Stinger.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Тайвань
Филиппины
Продукция
Stinger

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