Тайвань будет отгонять китайские самолеты "Стингерами"
|
|
Пуск ракеты ПЗРК Stinger c борта десантного корабля
Источник: фото ВМС США
Остров Тайпинг находится в зоне опасности и может подвергнуться ударам китайской авиации, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.ltn.com.tw (17 апреля).
Источник отмечает, что в настоящее время ПВО этого острова очень слабая (имеется лишь зенитная артиллерия) и нуждается в немедленном усилении размещением расчетов ПЗРК Stinger. Остров входит в архипелаг Спратли (Южно-Китайское море) и является предметом территориального спора с КНР, Вьетнамом, Малайзий и Филиппинами. 28 января 2016 года экс-президент Тайваня Ма Инцзю посещал этот остров. Тайвань считает, что у него больше прав на Тайпинг, чем у претендентов, так как уже построил там больницу и установил маяк.
В декабре 2015 года США и Тайвань подписали крупный контракт на поставку вооружений на сумму 1,8 млрд долл, в пакет поставок входят и переносные ЗРК типа Stinger.
|
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2017 ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
19.04.2017 Честное пиренейское
19.04.2017 Умное оружие
19.04.2017 уПАКованная тайна
18.04.2017 Заложники международного права
12.04.2017 Потрепанный легион
29.03.2017 Натовская массовка
24.03.2017 Новый зенитно-ракетный комплекс будет наступать в одном строю с "Арматой"