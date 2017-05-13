"Рейтеон" выполняет программу "экспедиционной" РЛС



Концепция РЛС 3DELRR

Источник: spacewar.com Концепция РЛС 3DELRRИсточник: spacewar.com

Компания Raytheon Integrated Defense Systems получила контракт на сумму 52,7 млн долл на инженерно-производственный этап программы трехдиапазонной "экспедиционной" РЛС типа 3DELRR (Three-Dimensional Expeditionary Long Range Radar) для ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на заявление компании (12 мая).

В настоящее время в производстве находятся три радара (объект в Андовере, Массачусетс). Ожидается, что работы будут завершены к 30 ноября 2020 года. В 2017 финансовом году на исследования, испытания и оценку выделено 5,5 млн долл. Радар может поставляться на экспорт.

РЛС С-диапазона с активной ФАР (нитрид галлия) предназначен для дальнего обнаружения целей и совместима со многими иностранными военными системами, отмечает "Рейтеон".