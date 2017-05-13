"Рейтеон" выполняет программу "экспедиционной" РЛС
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Концепция РЛС 3DELRR
Источник: spacewar.com
Компания Raytheon Integrated Defense Systems получила контракт на сумму 52,7 млн долл на инженерно-производственный этап программы трехдиапазонной "экспедиционной" РЛС типа 3DELRR (Three-Dimensional Expeditionary Long Range Radar) для ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на заявление компании (12 мая).
В настоящее время в производстве находятся три радара (объект в Андовере, Массачусетс). Ожидается, что работы будут завершены к 30 ноября 2020 года. В 2017 финансовом году на исследования, испытания и оценку выделено 5,5 млн долл. Радар может поставляться на экспорт.
РЛС С-диапазона с активной ФАР (нитрид галлия) предназначен для дальнего обнаружения целей и совместима со многими иностранными военными системами, отмечает "Рейтеон".
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13.05.2017
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