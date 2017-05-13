В сети появились фото французского танка "Леклерк" со 140-мм орудием



Французский танк AMX-56 "Леклерк" со 140-миллиметровым орудием

Источник: ftr.wot-news Французский танк AMX-56 "Леклерк" со 140-миллиметровым орудиемИсточник: ftr.wot-news

В сети появились фото французского танка AMX-56 "Леклерк" со 140-миллиметровым орудием. На снимках, размещенных в блоге ftr.wot-news, заметны характерные внешние отличия, включая увеличенную длину ствола, калибр орудия и выросшие размеры башни. Сведения о развитии этой модификации пока не сообщались.

Новое боевое отделение с пушкой калибром 140 миллиметров получило название "Терминатор". Вес танка в этом варианте составляет 60 тонн, боекомплект –– 31 выстрел. Новое орудие было создано в центре разработки и производства вооружений в Бурже, в настоящее время являющимся отделением концерна Nexter.

Французский танк AMX-56 "Леклерк" со 140-миллиметровым орудием Источник: ftr.wot-news

В настоящее время в Европе ведутся разработки танков нового поколения, инициированные появлением российского танка Т-14 на универсальной гусеничной платформе "Армата". Летом 2015 года два европейских производителя бронетехники — германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems — договорились о создании совместного концерна. Новая фирма будет называться KANT (KMW and Nexter Together), штаб-квартиру концерна разместят в Амстердаме.

Летом 2016 года в Германии была продемонстрирована 130-миллиметровая пушка с длиной ствола 51 калибр, разработанная компанией Rheinmetall Weapon and Munition. По заявлению разработчика, пушка конструируется из расчета максимально возможного калибра, допустимого для нового боевого отделения танка с установкой его башни на стандартный погон машин Leopard 2 (в целях модернизации имеющихся танков без переделки корпуса). Также она будет устанавливаться и на перспективном франко-германском танке совместной разработки.