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Крейсер "Варяг" провел учение с фрегатом ВМС Сингапура в Южно-Китайском море

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 151 0
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Варяг
Ракетный крейсер «Варяг»
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Отряд Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" 1 апреля 2017 года отправился в дальний поход, который продлится более двух месяцев

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) "Варяг" провел совместное учение в Южно-Китайском море с фрегатом "Суприм" военно-морских сил Сингапура. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

"В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом "Суприм" ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря", - отметил Матвеев.

В Минобороны отметили, что отряд ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" 1 апреля 2017 года отправился в дальний поход, который продлится более двух месяцев. Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Вьетнам
Китай
Сингапуp
Таиланд
Филиппины
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