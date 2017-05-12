ВМС Сингапура официально приняли на вооружение головной патрульный корабль LMV



Введенный в строй ВМС Сингапура головной многоцелевой патрульный корабль Independence (бортовой номер "15") типа Littoral Mission Vessels (LMV). Туас (Сингапур), 27.05.2016

Источник: Chua Soon Lye / МО Сингапура Введенный в строй ВМС Сингапура головной многоцелевой патрульный корабль Independence (бортовой номер "15") типа Littoral Mission Vessels (LMV). Туас (Сингапур), 27.05.2016Источник: Chua Soon Lye / МО Сингапура

ЦАМТО, 12 мая. В день празднования годовщины образования ВМС Сингапура на ВМБ "Чанги" 5 мая состоялась официальная церемония ввода в боевой состав флота головного патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel) "Индепенденс" (б/н 15).

В мероприятии принял участие премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Сингапура 30 января 2013 года заключило с компанией "ST инжиниринг" (ST Engineering) контракт на проектирование и строительство восьми 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса "Фирлесс" (Fearless), построенных подразделением "ST мэрин" в 1990-ые гг.

Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. Второй корабль серии, (16) "Савринти" (Sovereignty), был передан ВМС Сингапура 7 декабря 2016 года. Третий корабль, (17) "Юнити", был заложен 26 ноября 2015 года, четвертый, (18) "Джастис", – в августе 2016 года, пятый, (19) "Индомитабл" (Indomitable), – 11 ноября 2016 года. Спуск на воду LMV "Джастис" состоялся 18 марта 2017 года. "Савринти" и "Юнити" в настоящее время проходят различные этапы испытаний.

Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на военно-морской базе "Туас".

Длина корабля проекта LMV – 80 м, ширина – 12 м, полное водоизмещение – 1250 т. Силовая установка состоит из четырех дизельных двигателей MTU 20V 4000 M93L общей мощностью 11532 л.с. Максимальная скорость хода – 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов, автономность – 14 суток. Высокий уровень автоматизации позволяет осуществлять управление кораблем экипажем, состоящим всего из 23 человек (включая 5 офицеров). На борту возможно размещение до 30 человек десанта. Корабль может принимать средний вертолет, транспортировать до двух шлюпок RHIB или беспилотный надводный корабль "Протектор".

В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка "Супер Рапид" компании "Ото Мелара", одна 25-мм стабилизированная АУ "Тайфун" Mk.25 компании "Рафаэль", два дистанционно управляемых боевых модуля "Хитроль" компании "Ото Мелара" с 12,7-мм пулеметом. Корабли также будут оборудованы расположенной в носовой части 12-контейнерной вертикальной пусковой установкой зенитного ракетного комплекса VL MICA компании MBDA, который обеспечит защиту от воздушных угроз на дальностях до 20 км.

Кроме того, на борту предусмотрено наличие нелетальных средств поражения, включая два брандспойта и две турельные установки с акустическими излучателями большой дальности действия LRAD (Long-Range Acoustic Device) и слепящими ксеноновыми прожекторами.