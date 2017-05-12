ОАК и Центр цифровых технологий запустили центр 3D технологий в Казани

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ЦАМТО, 12 мая. Объединенная авиастроительная корпорация и Центр цифровых технологий запустили работу центра 3D печати и литейное производство в Казани.

Цифровое и литейное производство на базе Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова (входит в ПАО Туполев) – первое, которое создают предприниматели в рамках новой индустриальной модели ОАК в Татарстане.

"3D печать – одна из самых перспективных технологий в машиностроении, в Казани мы запустили первый проект со сторонними инвесторами. Переход на новые 3D технологии позволил заменить устаревшее оборудование новым и запустить работу литейного производства после трехлетнего перерыва", – отметил технический директор ОАК Юрий Тарасов. Использование цифровых технологий помогло сократить сроки и стоимость создания форм для деталей в пять-шесть раз.

"Идею создания такого производства продиктовал рынок – на нем отсутствовали доступные для широкого круга потребителей высокотехнологичные производства по изготовлению литых заготовок, при этом обязательным требованием рынка было качество и время, за которое может изготавливаться отливка", – сообщил генеральный директор Центра цифровых технологий Эльбрус Магдеев.

Новое производство расположено на площадях двух авиастроительных предприятий Казани – КАЗ им.С.П.Горбунова (литейное производство) и ОКБ им.Симонова (3D печать). ЦЦТ оснащен компьютерным рентгеновским томографом, позволяющим получать трехмерное изображение объектов, проводить рентгеновский анализ дефектов, внутренней структуры и неразрушающий контроль литья.

На 3D-принтере происходит печать литейных форм заготовок для авиации и других отраслей машиностроения. Машина слой за слоем из песка и фурановой смолы формирует геометрию литейной формы любой сложности, толщина слоя при этом составляет всего 0,28 мм, а точность позиционирования печатающей головки (которая очень похожа на ту, что можно увидеть в струйном принтере, но значительно больше в размерах) составляет до 0,1 мм. Расчеты проводятся на вычислительном кластере мощностью 12 терафлопс.

Высокоточный лазерный 3D-сканер ATOS III TRIPLE SCAN XL, оснащенный системой AtoS tritop для сканирования крупногабаритных объектов, используя отраженное лазерное излучение, позволяет быстро получить 3D-модель объекта с точностью до 2 микрон.

Центр цифровых технологий создал более 40 новых высококвалифицированных рабочих мест, около половины сотрудников – студенты последних курсов или выпускники Казанского авиационного института, часть сотрудников – металлурги КАЗ им.С.П.Горбунова.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".