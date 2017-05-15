Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"



Прототип стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1)

Источник: www.aviationanalysis.net Прототип стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1)Источник: www.aviationanalysis.net

ЦАМТО, 12 мая. Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) 10 мая объявил о разработке стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1).

Как сообщает официальное информационное агентство королевства SPA (Saudi Press Agency), президент KACST принц Турки бин Сауд бин Мохаммед (Turki bin Saud bin Mohammed) подчеркнул, что при разработке БЛА используются самые современные технологии.

По его словам, "Сакр-1" оборудован системой спутниковой связи Ka-диапазона, которая расширяет возможности применения БЛА.

Дальность полета "Сакр-1" превышает 2500 км. БЛА может нести ракеты и бомбы с лазерной системой наведения, которые позволяют поражать цели с КВО, не превышающим 1,5 м. Крейсерская высота полета аппарата – 20000 футов (6000 м), продолжительность полета – около 24 ч.