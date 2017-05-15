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Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"

15.05.2017 ЦАМТО 428 3
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Saqr-1
Прототип стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1)
Источник: www.aviationanalysis.net

ЦАМТО, 12 мая. Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) 10 мая объявил о разработке стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1).

Как сообщает официальное информационное агентство королевства SPA (Saudi Press Agency), президент KACST принц Турки бин Сауд бин Мохаммед (Turki bin Saud bin Mohammed) подчеркнул, что при разработке БЛА используются самые современные технологии.

По его словам, "Сакр-1" оборудован системой спутниковой связи Ka-диапазона, которая расширяет возможности применения БЛА.

Дальность полета "Сакр-1" превышает 2500 км. БЛА может нести ракеты и бомбы с лазерной системой наведения, которые позволяют поражать цели с КВО, не превышающим 1,5 м. Крейсерская высота полета аппарата – 20000 футов (6000 м), продолжительность полета – около 24 ч.


Прототип стратегического ударного беспилотного летательного аппарата "Сакр-1" (Saqr-1)
Источник: http://www.aviationanalysis.net
12.05.2017
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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
1033
№1
15.05.2017 02:04
Ну вот  теперь и саудиты... А у нас на Альтаир денег зажилили...
-2
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RU
ash
3245
№2
15.05.2017 11:37
Цитата, beka1 сообщ. №1
Денег было выделено вполне достаточно.
+1
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NL
Т-70
1467
№3
15.05.2017 20:37
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ну вот  теперь и саудиты...
Ну может у хуситов появятся нормальные БПЛА.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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