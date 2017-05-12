Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" прибыл в Кронштадт на доковый ремонт



Сторожевой корабль (СКР) ВМФ РФ "Ярослав Мудрый", второй корабль проекта 11540. Источник: navsource.narod.ru Сторожевой корабль (СКР) ВМФ РФ "Ярослав Мудрый", второй корабль проекта 11540. Источник: navsource.narod.ru

ЦАМТО, 12 мая. Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступает к доковому ремонту сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый".

Ремонт будет осуществляться в доке им. Ф.В.Митрофанова и продлится до середины июня.

В ходе ремонта предстоит обследование и окраска подводной части корпуса, а также работы с донно-забортной арматурой и винто-рулевым комплексом.

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" в одиночку и в составе боевых кораблей ВМФ активно совершает дальние походы и участвует в выполнении различных задач в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном и Карибском морях.

Планируется участие СКР "Ярослав Мудрый" в торжественном параде в честь Дня ВМФ, который состоится 30 июля 2017 года в Кронштадте.

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проекта 11540 "Ястреб" был введен в эксплуатацию в 2009 году. Находится в составе Балтийского флота. Водоизмещение – до 4400 т, длина – 129,8 м (наибольшая), ширина – 15,6 м (наибольшая), скорость хода – до 30 узлов, мощность двигателей – до 57 тыс. л.с. Вооружен артиллерией, ракетными и противолодочными установками.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".