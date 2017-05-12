Экипаж новейшего судна связи "Иван Хурс" для Черноморского флота готов к его приему от судостроителей



Выведенный из эллинга ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» на открытый стапель второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально - судна связи) проекта 18280 «Иван Хурс». Санкт-Петербург, 03.05.2017

Источник: Евгений Александров / "Военный осведомитель" Выведенный из эллинга ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» на открытый стапель второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально - судна связи) проекта 18280 «Иван Хурс». Санкт-Петербург, 03.05.2017Источник: Евгений Александров / "Военный осведомитель"

ЦАМТО, 12 мая. Экипаж новейшего судна связи "Иван Хурс", которое строится на "Северной верфи" для Черноморского флота и в ближайшие дни будет спущено на воду, полностью завершил программу обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

В настоящее время моряки готовятся к приему судна от судостроительного предприятия.

"Иван Хурс" – второе судно проекта 18280. Названо в честь лауреата Государственной премии вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес значительный вклад в развитие отечественного Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.