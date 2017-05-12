Экипаж новейшего судна связи "Иван Хурс" для Черноморского флота готов к его приему от судостроителей
|
|
Выведенный из эллинга ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» на открытый стапель второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально - судна связи) проекта 18280 «Иван Хурс». Санкт-Петербург, 03.05.2017
Источник: Евгений Александров / "Военный осведомитель"
ЦАМТО, 12 мая. Экипаж новейшего судна связи "Иван Хурс", которое строится на "Северной верфи" для Черноморского флота и в ближайшие дни будет спущено на воду, полностью завершил программу обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
В настоящее время моряки готовятся к приему судна от судостроительного предприятия.
"Иван Хурс" – второе судно проекта 18280. Названо в честь лауреата Государственной премии вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес значительный вклад в развитие отечественного Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016 Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
27.01.2016 На стапеле и на кульмане
30.07.2014 Военный флот как неотъемлемая часть паритета
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
07.10.2011 Флоту – новые корабли
24.04.2017 Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
10.02.2017 ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны