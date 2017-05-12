Отряд экологической очистки Арктической зоны отправится для выполнения задач на архипелаге Новая Земля



Вертолет Ми-26 ВВС РФ в Арктике

Источник: Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ Вертолет Ми-26 ВВС РФ в АрктикеИсточник: Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ

ЦАМТО, 12 мая. Двенадцатое Главное управление Министерства обороны Российской Федерации завершило подготовку подразделений экологической очистки в количестве 94 человек и 16 мая направит их на архипелаг Новая Земля для выполнения плана очистки земель Минобороны России в Арктической зоне.

В 84-ом межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В.Бойчука военнослужащие прошли всестороннюю подготовку и изучили меры безопасности при проведении работ по экологической очистке, в том числе при использовании специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.

Отряд будет выполнять задачи экологической очистки на архипелаге Новая Земля в районе насаленных пунктов Белушья губа и Рогачево. Военнослужащим предстоит собрать и вывести более 2000 тонн лома, рекультивировать 11,5 га территории и снести 59 зданий.

Всего в 2017 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы, подготовлены и обеспечены всем необходимым взвода ликвидации экологического ущерба общей численностью 186 человек.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктике. Всего отрядам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 года силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 т. Общая площадь очищенной территории, с учетом 2015 года, составила 162 га, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.