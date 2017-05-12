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Первые танки нового поколения Т-14 "Армата" поступят на вооружение 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии

15.05.2017 ЦАМТО 259 0
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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» на репетиции Парада Победы 4 мая 2015 года в Москве
Источник: Андрей Луфт / «Защищать Россию»

ЦАМТО, 12 мая. Первые танки нового поколения Т-14 "Армата" поступят на вооружение 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии, пишут "Известия".

Как сообщили газете в главном командовании Сухопутных войск, 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии будет одной из первых воинских частей, которая получит на вооружение танки нового поколения Т-14 "Армата".

Поставки начнутся не ранее 2020 года после того, как новейшая боевая машина пройдет государственные испытания и будет принята на вооружение. Сейчас 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии оснащен танками Т-72Б3.
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Т-72
Проекты
2020-й год

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