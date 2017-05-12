Первые танки нового поколения Т-14 "Армата" поступят на вооружение 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии
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Танк Т-14 «Армата» на репетиции Парада Победы 4 мая 2015 года в Москве
Источник: Андрей Луфт / «Защищать Россию»
ЦАМТО, 12 мая. Первые танки нового поколения Т-14 "Армата" поступят на вооружение 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии, пишут "Известия".
Как сообщили газете в главном командовании Сухопутных войск, 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии будет одной из первых воинских частей, которая получит на вооружение танки нового поколения Т-14 "Армата".
Поставки начнутся не ранее 2020 года после того, как новейшая боевая машина пройдет государственные испытания и будет принята на вооружение. Сейчас 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии оснащен танками Т-72Б3.
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12.05.2017
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