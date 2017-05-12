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Более 550 ед. вооружения, военной и специальной техники покажут на форуме "Армия-2017"

15.05.2017 ЦАМТО 429 0
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Форум "Армия-2016"
Форум "Армия-2016"
Источник: Виктор Васенин / РГ

ЦАМТО, 12 мая. Свыше 550 ед. вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017".

По заявкам органов военного управления, поступившим в адрес организаторов, 333 ед. ВВСТ будут представлены в рамках статической экспозиции, а 219 образцов задействуют в программе динамического показа. В их числе более 30 ед. авиационной техники Военно-космических сил и Военно-морского флота России, которые готовятся к показу на аэродроме Кубинка.

В 2017 году организаторы существенно разнообразили программы ежедневного динамического показа и увеличили демонстрационную площадь сухопутного полигона.

Всего для участников и гостей форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 80 образцов и типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.05.2017
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Страны
Бразилия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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