Более 550 ед. вооружения, военной и специальной техники покажут на форуме "Армия-2017"
|
|
Форум "Армия-2016"
Источник: Виктор Васенин / РГ
ЦАМТО, 12 мая. Свыше 550 ед. вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017".
По заявкам органов военного управления, поступившим в адрес организаторов, 333 ед. ВВСТ будут представлены в рамках статической экспозиции, а 219 образцов задействуют в программе динамического показа. В их числе более 30 ед. авиационной техники Военно-космических сил и Военно-морского флота России, которые готовятся к показу на аэродроме Кубинка.
В 2017 году организаторы существенно разнообразили программы ежедневного динамического показа и увеличили демонстрационную площадь сухопутного полигона.
Всего для участников и гостей форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 80 образцов и типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.05.2017 «Росэлектроника» поставила в войска первую партию передового комплекса связи
15.05.2017 «Вертолеты России» приступили к исполнению контрактов по сопровождению жизненного цикла Ми-8АМТШ Министерства обороны РФ
15.05.2017 Минобороны усиливает "инженерный спецназ"
15.05.2017 "Ракета Х-35 — одна из лучших в мире"
15.05.2017 Первые "Арматы" получат таманцы
15.05.2017 Москва всегда виновата
15.05.2017 Без знания прошлого нет будущего
15.05.2017 Тыл становится передним краем Минобороны