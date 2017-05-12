Научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей" П.И.Камнев удостоен Государственной премии РФ
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ГСКБ «Алмаз-Антей»
ЦАМТО, 12 мая. Научному руководителю АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павлу Ивановичу Камневу присуждена Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Присудить Государственную премию Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в 2017 году и присвоить звание лауреата Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в области создания вооружения и военной техники Камневу Павлу Ивановичу", – говорится в тексте документа.
Павел Иванович Камнев – российский и советский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов. Награжден орденами "Знак Почета" (1981) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), а также целым рядом медалей. Герой Труда Российской Федерации (2016), дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997, 2006).
П.И.Камнев является также председателем совета директоров АО "ОКБ "Новатор" (г.Екатеринбург, входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), генеральным директором и генеральным конструктором которого он являлся до назначения на должность научного руководителя Концерна. Наиболее известная разработка ОКБ "Новатор" – ракетные комплексы "Калибр".
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тыс. человек.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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12.05.2017
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