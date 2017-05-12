Замглавы Минобороны обсудил с финским коллегой полеты над Балтикой



Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.

Источник: theaviationist.com Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.Источник: theaviationist.com

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Замглавы МО РФ Александр Фомин в пятницу обсудил с финским коллегой Юккой Юусти тему предотвращения инцидентов на море и обеспечение безопасности полетов над Балтикой, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На встрече обсудили вопросы безопасности в Европе, включая возможные шаги по снижению напряженности. Фомин проинформировал об оценках ситуации в Сирии, усилиях РФ по созданию зон деэскалации, оказанию гуманитарной помощи. Была подтверждена необходимость продолжения диалога по предотвращению инцидентов на море и обеспечению безопасности полетов в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замминистра обороны РФ подтвердил приглашение финских экспертов принять участие в Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Встреча прошла в конструктивном ключе. Сторонами была достигнута договоренность о продолжении диалога по линии оборонных ведомств двух стран.