Замглавы Минобороны обсудил с финским коллегой полеты над Балтикой
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Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.
Источник: theaviationist.com
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Замглавы МО РФ Александр Фомин в пятницу обсудил с финским коллегой Юккой Юусти тему предотвращения инцидентов на море и обеспечение безопасности полетов над Балтикой, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"На встрече обсудили вопросы безопасности в Европе, включая возможные шаги по снижению напряженности. Фомин проинформировал об оценках ситуации в Сирии, усилиях РФ по созданию зон деэскалации, оказанию гуманитарной помощи. Была подтверждена необходимость продолжения диалога по предотвращению инцидентов на море и обеспечению безопасности полетов в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замминистра обороны РФ подтвердил приглашение финских экспертов принять участие в Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Встреча прошла в конструктивном ключе. Сторонами была достигнута договоренность о продолжении диалога по линии оборонных ведомств двух стран.
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12.05.2017
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