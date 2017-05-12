Корабли Черноморского флота увеличили время пребывания в море за 2016 год



Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в 2016 году почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с прошлым годом, сообщил командующий ЧФ Александр Витко в интервью изданию "Красная звезда".

"В 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом, пройдя в общей сложности почти 340 тысяч морских миль. Наплаванность кораблей флота возросла на 45%. Черноморцы суммарно провели в море около 3,8 тысячи суток, участвовали в 80 походах", - рассказал Витко.

Он добавил, что корабли ЧФ за 2016 год выполнили около 600 боевых упражнений по планам боевой подготовки, было проведено около 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" впервые выполнил боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр".

По его словам, суммарный налет флотской авиации в 2016 году превысил 5,5 тысяч часов, летчики выполнили более 3,6 тысяч боевых упражнений отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок.

Командующий также отметил, что флот продолжает получать новые образцы вооружения и техники, также идет совершенствование его структуры. В качестве примера Витко привел создание армейского корпуса на территории Крымского полуострова, в состав которого вошли соединение береговой обороны, артиллерийские части, части ПВО, инженерного и тылового обеспечения. По словам командующего, новое общевойсковое соединение усилит потенциал флота и оптимизирует работу органов военного управления.

Витко напомнил, что в ближайшее время к месту постоянного базирования на ЧФ прибывает новый фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр". Также флот получит новые подводные лодки проекта 636,3