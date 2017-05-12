СМИ: самые боеспособные соединения Российской армии назовут "ударными"



Военнослужащие МО России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Военнослужащие МО России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Самые боеспособные армейские соединения получат звание "ударных" и отличительный знак, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Иван Бувальцев.

"Наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям, воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком", - говорится в статье Бувальцева, опубликованной на сайте издания "Красная звезда".

По его словам, к званию представили 78 подразделений, частей и соединений. В мае их проверит комиссия Минобороны, после чего примут окончательное решение о присвоении звания.