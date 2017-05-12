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СМИ: самые боеспособные соединения Российской армии назовут "ударными"

15.05.2017 РИА Новости 451 1
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Военнослужащие МО России. Архивное фото
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Самые боеспособные армейские соединения получат звание "ударных" и отличительный знак, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Иван Бувальцев.

"Наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям, воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком", - говорится в статье Бувальцева, опубликованной на сайте издания "Красная звезда".

По его словам, к званию представили 78 подразделений, частей и соединений. В мае их проверит комиссия Минобороны, после чего примут окончательное решение о присвоении звания.
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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