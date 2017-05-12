Американские астронавты на МКС начали операцию по выходу в открытый космос
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Астронавт Джек Фишер
Источник: © ESA/NASA
Астронавты, в частности, заменят контейнер с аппаратурой, обеспечивающей электропитание приборов на поверхности станции, и проложат кабель для передачи информации на магнитный альфа-спектрометр
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер приступили к операции по выходу в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для проведения работ на поверхности орбитального комплекса. Как сообщил ТАСС представитель Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэн Хут, этот выход станет 200-м за всю историю МКС и продлится около шести с половиной часов.
Отсчет выхода американских астронавтов в открытый космос начинается с момента перехода скафандров на автономное питание, то есть питание от аккумуляторных батарей, а не от электросети МКС. В отличие от американской методики, российские выходы в открытый космос отсчитываются от открытия люка шлюзовой камеры и физического выхода российских космонавтов в открытый космос.
"Всего из шлюзов на американском и российском модулях МКС, а также с пристыковавшихся шаттлов было совершено к настоящему времени 199 выходов в космос, 171 выход осуществлен из шлюзов американского и российского модулей, а 28 - с шаттлов", - рассказал собеседник агентства.
По плану Уитсон и Фишер должны оказаться за пределами станции примерно в 15:00 мск. Помощь в подготовке к этой операции им оказывает еще один член экипажа МКС - француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.
После выхода из шлюза на модуле Quest астронавты заменят контейнер с аппаратурой, обеспечивающей электропитание научных приборов на поверхности станции, на новый модуль, доставленный грузовым кораблем Cygnus. Кроме того, они проложат кабель для передачи информации на магнитный альфа-спектрометр, оценят возможности проведения регламентных работ на научной аппаратуре на поверхности МКС и установят защитный экран на стыковочный узел, перемещенный с американского модуля Tranquility на модуль Harmony в марте нынешнего года. Этот стыковочный узел будет использован для приема коммерческих пилотируемых кораблей.
Для 57-летней Уитсон, обладательницы рекорда по продолжительности пребывания американских астронавтов в космосе, нынешний выход будет уже девятым по счету, а для 43-летнего Фишера - первым.
Свою нынешнюю космическую вахту Уитсон несет с 17 ноября 2016 года. До этого она бывала на МКС дважды: в июне - декабре 2002 года и с октября 2007-го по апрель 2008 года. Ее возвращение на Землю после нынешнего полета намечалось на июнь, но недавно было отложено до сентября. Вместе с Уитсон, Фишером и Песке на МКС сейчас работают российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин.
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12.05.2017
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