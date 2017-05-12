Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
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Истребитель Су-30
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Истребитель Су-30 приблизился к американскому P-8 Poseidon и выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего они изменили курс и стали удаляться от границы России
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кремль не считает неоправданным риском перехват американского самолета-разведчика P-8 Poseidon российским истребителем Су-30 9 мая над Черным морем.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, не считают", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Минобороны РФ подтвердило перехват самолета-разведчика российским истребителем. Как сообщили в российском военном ведомстве, американский самолет приближался к государственной границе РФ. Дежурный истребитель Су-30 из состава сил ПВО Южного военного округа приблизился к нему и "выполнил маневр "приветствия" американских пилотов", после чего P-8 Poseidon изменил маршрут и стал удалятся от границы с Россией.
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12.05.2017
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