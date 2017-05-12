Более 700 курсантов ЗВО выполнили стрельбы на Т-72Б3 и Т-90А



Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Учения прошли в рамках новой интенсивной программы подготовки младших специалистов

Более 700 курсантов учебного центра Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области выполнили контрольные стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и Т-90А в рамках новой интенсивной программы подготовки младших специалистов.

Экипажи показали навыки ведения огня на ходу из пушки штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника, на удалении до 2 тыс. м.

Навыки механиков-водителей были проверены в ходе выполнения упражнений по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений, а также совершения быстрого отхода после выполнения стрельб с постановкой дымовой завесы.

Лучшие специалисты смогут принять участие в соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр - 2017.