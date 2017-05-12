Техмаш продемонстрирует в Казахстане новинки, предназначенные для взрывных работ
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)
Источник: http://tecmash.ru/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит новейшие разработки в области систем инициирования на Международной выставке оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленности «MinTech» (г. Усть- Каменогорск, 17 мая 2017 г.)
Среди ключевых экспонатов - электронный детонатор (ЭДЭЗ) и система инициирования с электронным замедлением устройство ИСКРА-Т. Как отметил генеральный директор Концерна «Техмаш», «это уникальный продукт, разработанный на базе Новосибирского механического завода «Искра», позволяет проводить взрывные работы на сейсмически опасных площадках и в условиях плотной застройки».
«Преимущества новой системы инициирования - безопасность, надежность и
высокая точность срабатывания. В настоящее время эта продукция используется в крупных добывающих компаниях России и за рубежом. В ближайших планах – значительно увеличить объемы выпуска этого перспективного продукта, аналогов которому на российском рынке пока нет», - сообщил Сергей Русаков.
На выставке будут также представлены детонирующие шнуры различной мощности, электродетонаторы, система радиовзрывания и др.
Продукция предприятия имеет сертификат соответствия европейскому стандарту ВАМ (Германия) и допущена к применению в странах Европейского Союза.
Международный выставочный проект «MinTech» проводится с 2003 года и является одним из значимых и ожидаемых событий горно-металлургической отрасли в крупнейших промышленных регионах Казахстана. Ожидается, что в 2017 году в выставке примут участие порядка 80 компаний из Германии, Швейцарии, Австрии, Китая, Словении, Казахстана, Турции, Индии, и др.
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12.05.2017
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