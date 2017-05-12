Роботы вступают в борьбу с агрессивными видами животных



Робот Guardian LF1

Источник: http://www.dailytechinfo.org Робот Guardian LF1Источник: http://www.dailytechinfo.org

В последнее время участились случаи, когда агрессивные виды животных, пресмыкающихся или рыб появляются там, где они не обитали раньше естественным образом. В большинстве случаев такие животные преднамеренно или непреднамеренно привозятся и выпускаются людьми в природу, где, из-за отсутствия у вновь появившихся видов естественных противников, хищников, они размножаются неконтролируемым образом, нанося непоправимый вред сбалансированной ранее экосистеме. Одним из ярких примеров такого "вторжения" в экосистему являются рыбы-крылатки из семейства скорпеновых, которые более известны под названием рыба-лев (lionfish).

Изначально ореолом обитания этих рыб являлась тропическая зона Индийского океана. Но в нынешнее время их можно встретить на Бермудах, в Карибском море, в Мексиканском заливе и даже далеко на севере, в районе Лонг-Айленда, Нью-Йорк. Крылатки являются яркими, красивыми и необычными рыбами, основной особенностью являются длинные иглы их плавников, на концах которых находятся шипы с ядом. Встреча человека с такой рыбой в море чревата весьма неприятными последствиями, а отсутствие у нее естественных хищников в Атлантическом океана приводит к тому, что они уничтожают и вытесняют из ореола обитании промысловые виды рыбы.

"Но у нас сейчас в распоряжении имеются такие средства и технологии, о которых несколько лет назад можно было только мечтать" - рассказывает Колин Энгл (Colin Angle), генеральный директор компании IRobot, выпускающий известную серию роботов-уборщиков Roomba.

Колин Энгл, совместно с некоторыми его коллегами, создали новую компанию, которая занялась разработкой и производством робота, используемого в качестве инструмента экологической борьбы. Робот Guardian LF1 вооружен устройством электрошока, которым он поражает рыбу-льва, которая подбирается затем при помощи специального подводного "пылесоса". Во время испытаний этого робота, проведенных в свое время в районе Бермуд, за два дня робот Guardian LF1 поймал 15 рыб, которые затем были приготовлены поваром, принявшим все необходимые меры предосторожности.

В настоящее время робот Guardian LF1 существует в виде опытного образца, стоимость которого составляет десятки тысяч долларов. Но при даже мелкосерийном производстве стоимость робота может быть снижена до 500 долларов. В таком случае он быстро окупит себя и начнет приносить доход своему владельцу, ведь один 1 фунт (450 грамм) мяса рыбы-льва стоит порядка 10 долларов.

"И мы не собираемся останавливаться только на борьбе с рыбой-львом" - рассказывает Колин Энгл, - "В природе наблюдается множество случаев таких вторжений в экосистему, и в настоящее время мы уже обладаем всем необходимым для создания специализированного робототехнического экологического оружия".