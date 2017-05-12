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Роботы вступают в борьбу с агрессивными видами животных

12.05.2017 Dailytechinfo 1261 2
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Guardian LF1
Робот Guardian LF1
Источник: http://www.dailytechinfo.org

В последнее время участились случаи, когда агрессивные виды животных, пресмыкающихся или рыб появляются там, где они не обитали раньше естественным образом. В большинстве случаев такие животные преднамеренно или непреднамеренно привозятся и выпускаются людьми в природу, где, из-за отсутствия у вновь появившихся видов естественных противников, хищников, они размножаются неконтролируемым образом, нанося непоправимый вред сбалансированной ранее экосистеме. Одним из ярких примеров такого "вторжения" в экосистему являются рыбы-крылатки из семейства скорпеновых, которые более известны под названием рыба-лев (lionfish).


Изначально ореолом обитания этих рыб являлась тропическая зона Индийского океана. Но в нынешнее время их можно встретить на Бермудах, в Карибском море, в Мексиканском заливе и даже далеко на севере, в районе Лонг-Айленда, Нью-Йорк. Крылатки являются яркими, красивыми и необычными рыбами, основной особенностью являются длинные иглы их плавников, на концах которых находятся шипы с ядом. Встреча человека с такой рыбой в море чревата весьма неприятными последствиями, а отсутствие у нее естественных хищников в Атлантическом океана приводит к тому, что они уничтожают и вытесняют из ореола обитании промысловые виды рыбы.


"Но у нас сейчас в распоряжении имеются такие средства и технологии, о которых несколько лет назад можно было только мечтать" - рассказывает Колин Энгл (Colin Angle), генеральный директор компании IRobot, выпускающий известную серию роботов-уборщиков Roomba.


Колин Энгл, совместно с некоторыми его коллегами, создали новую компанию, которая занялась разработкой и производством робота, используемого в качестве инструмента экологической борьбы. Робот Guardian LF1 вооружен устройством электрошока, которым он поражает рыбу-льва, которая подбирается затем при помощи специального подводного "пылесоса". Во время испытаний этого робота, проведенных в свое время в районе Бермуд, за два дня робот Guardian LF1 поймал 15 рыб, которые затем были приготовлены поваром, принявшим все необходимые меры предосторожности.


В настоящее время робот Guardian LF1 существует в виде опытного образца, стоимость которого составляет десятки тысяч долларов. Но при даже мелкосерийном производстве стоимость робота может быть снижена до 500 долларов. В таком случае он быстро окупит себя и начнет приносить доход своему владельцу, ведь один 1 фунт (450 грамм) мяса рыбы-льва стоит порядка 10 долларов.


"И мы не собираемся останавливаться только на борьбе с рыбой-львом" - рассказывает Колин Энгл, - "В природе наблюдается множество случаев таких вторжений в экосистему, и в настоящее время мы уже обладаем всем необходимым для создания специализированного робототехнического экологического оружия".
05.05.2017
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принадлежат Dailytechinfo
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мексика
Компании
iRobot

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
johneagle
84
№1
12.05.2017 07:42
Страшные времена на подходе
+2
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RU
Дон36
259
№2
13.05.2017 02:56
С одной стороны хорошо,но что то закралось у меня сомнение в том,что этот аппарат планируют использовать только против хищников .Не разрабатывается ли под этим соусом новый подводный боевой робот?
+1
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