Путин и Аббас приняли участие в открытии культурного центра в Вифлееме



Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас

Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд АббасИсточник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас по телемосту приняли участие в открытии Многофункционального культурно-спортивного комплекса в Вифлееме.

В четверг глава государства принял президента Палестины в своей резиденции Бочаров ручей в Сочи.

Комплекс был построен при содействии России.

Строительство многофункционального комплекса началось в 2013 году. В ноябре 2015 года президент ОАО "Группа Альянс" Муса Бажаев докладывал президенту Путину о завершении строительства. По словам Бажаева, инвестиции составили порядка 3 миллиардов рублей. Площадь комплекса - 7 тысяч квадратных метров, в нем есть несколько залов для единоборств, несколько бизнес-залов, в том числе подходящие для проведения крупных мероприятий, концертный зал, музыкальные классы.

Многофункциональный комплекс построен рядом с российским центром науки и культуры. Строительство осуществляло управление делами президента, а финансировали частные спонсоры. Комплекс возведен на улице, которая носит имя президента РФ Владимира Путина.

Объект состоит из пятиэтажного музыкально-досугового центра общей площадью 1 845,7 квадратных метров с 26 классами для музыкальных занятий, актовым залом на 77 мест и студией звукозаписи, четырехэтажного спортивного комплекса общей площадью 6 730 квадратных метров с залами для занятий дзюдо и греко-римской борьбой, шестиэтажного делового центра общей площадью 5 857 квадратных метров с офисами, киноконцертным залом на 168 мест, рестораном и торговыми помещениями и подземной стоянки на 42 машиноместа.

Рабочее название комплекса в Вифлееме - "Дар эль Руссиа", что на арабском означает "Дом России".