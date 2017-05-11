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На авиасалоне МАКС-2017 в воздух поднимутся около сотни летательных аппаратов

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 393 0
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МАКС
Авиасалон МАКС
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

По данным организаторов, в МАКС-2017 примут участие 659 отечественных и 110 зарубежных компаний

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 примут участие 659 отечественных и 110 зарубежных компаний. Об этом стало известно в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению XIII Международного авиационно- космического салона. Мероприятие прошло под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Сегодня ясно, что МАКС-2017 представит весь основной состав российских предприятий, занятых разработкой авиационной, космической и оборонной техники. Участие в предстоящем авиасалоне ведущих мировых разработчиков авиационно-космической техники свидетельствует о том, что зарубежные компании по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса России", - отметил Мантуров.

Среди участников выставки все ведущие отечественные производители авиационно-космической техники, а также компании Boeing, Safran, Rolls-Royce, китайские AVIC и CASC, индийские HAL и BrahMos Aerospace. На выставке будут представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран.

На сегодняшний день подтвердили свое участие с опытными и серийными воздушными судами в летной программе и на статической экспозиции основные российские участники: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "РСК "МиГ", ПАО "ТАНТК имени Г.М. Бериева", ОАО "ОКБ имени А.С. Яковлева", ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", предприятия холдинга "Вертолеты России", АО "ГСС", а также иностранные: Aircraft Industriesa.s., AVIC International Holding Corporation, Pilatus Aircrafts Ltd и др.

Продолжаются переговоры с концерном Airbus и компанией Boeing о демонстрации новейших гражданских воздушных судов, ранее не представлявшихся в России.

Традиционно Министерство обороны России примет участие в МАКС-2017. В летной программе будут принимать участие три авиационные группы высшего пилотажа: "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России". 18 летательных аппаратов ВКС России планируют представить на статической экспозиции. В летном показе авиационных групп высшего пилотажа, помимо трех групп ВКС России, примут участие группы "Русь", "Первый полет", Baltic Bees и другие. Ведутся переговоры с представителями ВВС ОАЭ по участию пилотажной группы "Аль Фурсан". По поступившим на сегодня заявкам, количество летательных аппаратов, заявленных на участие в авиасалоне на статической экспозиции составляет 92, а в летной программе - 72.

Тринадцатый "МАКС-2017" пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
11.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Белоруссия
Германия
Индия
Иран
Италия
Канада
Китай
ОАЭ
Россия
Франция
Чехия
Швейцария
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
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Boeing
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ИРКУТ НПК
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОКБ им. Яковлева
Сухой ПАО
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Мантуров Денис

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