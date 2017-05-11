РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИК
|
|
Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС
Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские разработчики на вертолетной выставке HeliRussia 2017, которая пройдет в Москве в конце мая, покажут новый беспилотный летательный аппарат ЮРИК. Об этом сообщили в оргкомитете выставки.
"Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. "Помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.
Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км. В систему заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования.
ЮРИК - это совместная разработка компании "Электроавтоматика" и НПО "Авиационно-космические технологии". На HeliRussia 2017 они также представят свой проект "Бегалет", который представляет собой гибрид электромобиля и легкого самолета с мягким крылом.
|
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2017 На Украине объявили, что создают РЛС, способную подавлять «Томагавки» и «Калибры»
14.04.2017 Беспилотный параплан поможет испытывать авиасистемы
12.04.2017 В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей
03.04.2017 Минобороны тестирует систему автоматической посадки палубных вертолетов
20.03.2017 Израильский «Форпост» станет русским
22.12.2016 Видят врага издалека
21.12.2016 Совет главных левшей
09.12.2016 В России создан подводный ГЛОНАСС