Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИК

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 637 0
0
Понравилась новость?
 +2
Мониторинг спутников GPS / ГЛОНАСС
Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС

Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские разработчики на вертолетной выставке HeliRussia 2017, которая пройдет в Москве в конце мая, покажут новый беспилотный летательный аппарат ЮРИК. Об этом  сообщили в оргкомитете выставки.

"Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. "Помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.

Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км. В систему заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования.

ЮРИК - это совместная разработка компании "Электроавтоматика" и НПО "Авиационно-космические технологии". На HeliRussia 2017 они также представят свой проект "Бегалет", который представляет собой гибрид электромобиля и легкого самолета с мягким крылом.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 05:23
  • 14
В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
  • 13.05 03:59
  • 956
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 03:54
  • 4
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
  • 13.05 03:44
  • 1
Ржавые амбиции
  • 13.05 03:28
  • 1
Крах российской "Арматы" (Диалог.ua, Украина)
  • 13.05 03:22
  • 4
МиГ-29. Достоинства и недостатки
  • 13.05 03:13
  • 1
Украина и Турция намерены сотрудничать в создании беспилотной техники
  • 13.05 02:58
  • 1
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
  • 13.05 02:56
  • 2
Роботы вступают в борьбу с агрессивными видами животных
  • 13.05 02:50
  • 1
Два передаваемых Тайваню бывших американских фрегата прибудут в порт назначения 13 мая
  • 13.05 02:48
  • 5
"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса
  • 13.05 00:14
  • 42
"Черные дыры" и красные линии
  • 12.05 23:39
  • 31
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 12.05 22:44
  • 2
В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года
  • 12.05 22:15
  • 29
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
другие обсуждаемые темы