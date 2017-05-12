Новый легкий российский вертолет создают в кооперации с Европой
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Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Головной разработчик нового легкого вертолета - компания "ВР-Технологии", входящая в состав холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новый российский легкий многоцелевой вертолет создается при участии ведущих европейских компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"В создании основных систем вертолета, которые разрабатываются с учетом международных норм и требований по безопасности, принимают участие ведущие российские и европейские компании. В дальнейшем производство планируется разместить на Улан-Удэнском авиационном заводе", - сказали в пресс-службе.
В холдинге пояснили, что европейские компании участвуют в качестве поставщиков первого уровня. "Смысл участия западных компаний в том, что вертолет будет получать международный сертификат типа. Машина ориентирована как на российский, так и на экспортные рынки, где и прогнозируется основная доля потребительского спроса", - уточнили в пресс- службе.
В компании сообщили, что головным разработчиком нового легкого вертолета является компания "ВР-Технологии", входящая в состав холдинга. Ее специалисты будут работать над современным внешним обликом и интерьером вертолета совместно с известными итальянскими дизайнерами.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" разрабатывают новый легкий многоцелевой вертолет массой до двух тонн, начало производства которого намечено на 2020-2021 годы. Машина будет выполнена с использованием соосной схемы несущих винтов. Максимальная взлетная масса вертолета составит 1600 кг, дальность полета - 760 км. Вертолет сможет брать на борт до пяти человек или 730 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость машины составит 230 км/ч, а практический потолок - 6100 м.
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11.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Дмитрий
522
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№1
12.05.2017 15:01
"контора" с численностью в 5 человек разработала вертолет? Как то не верится
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BorSch
3536
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№2
12.05.2017 18:33
Цитата, q
Смысл участия западных компаний в том, что вертолет будет получать международный сертификат типаДля гос. компании в этом не смысл, а бессмыслица, пустая и преступная растрата.
Для легкого вертолета кмк соосная схема не лучший выбор:
- большой габарит по высоте неудобен при автоперевозке;
- сложная кинематическая схема втулки несущего винта требует сложного ТО;
- стоит наверное дороже классической схемы, хотя утверждать не берусь.
Надо понять о чем вообще речь - о легком 5-ти местном вертолете, востребованном гос. службами или о сверхлегком - бестолковой нефункциональной игрушке для кичливых мажоров типа "Робинсона"?
Прототип легкого одновинтового вертолета у нас есть - Ми-34
, если бы хотели создать полезный отечественный продукт, ничто не мешает его полностью перепроектировать на современном конструкторском и технологическом уровне и создать собственный турбовальный двигатель, а не кормить заказами Роллс-Ройс, отваливая по $350'000 за каждый экземпляр Allison 250-C20R для всех отечественных легких и средних вертолетов.
Несколько отечественных разработчиков десятилетиями предлагают свои проекты, а чиновники десятилетиями сокрушаются, что отечественных моторов нет и продолжают закупать импорт.
Например Аэросила за несколько лет способна спроектировать и подготовить к серийному производству линейку моторов на основе линейки серийных ВГТД:
ТА14 (108 кВт),
ТА18.100 (256 кВт),
ТА18.200 (365 кВт),
новинки ТА18.200МС, пока не пробившей себе дорогу на самолет МС-21 (где там это ваше импортозамещение?!).
Есть кой чо совсем новое.
Маршевый вертолетный двигатель на основе ВГТД сделать несложно:
В общих чертах, насколько понимаю - выбрасываем отсюда электрогенератор с массивным редуктором, служебный компрессор, который для отбора воздуха, готово.
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snc
494
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№3
12.05.2017 18:44
Походу они просто взяли проект Ка-115 и решили собрать его из западных комплектующих.
Сами же авторы проекта такое впечатление провели в коме последние 20 лет. Опять та же сказка: вот сейчас сварганим совместную машину и будем за бугор тысячами(сотнями) продавать. Ага, щасс, никто нас там не ждёт да и вообще не факт что пустят. Не получится собрать из западных "кубиков" машину и рассчитывать что она превзойдёт западные же машины по цене и характеристикам.
Танцевать нужно от своего рынка, своих потребностей и возможностей, использовать протекционистские методы, без них никак. Потом, набравшись опыта и имея серийное производство можно вылезать на внешний рынок с концепцией "дёшево и сердито".
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Друг Георгия
412
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№4
12.05.2017 20:40
Цитата, Дмитрий сообщ. №1
"контора" с численностью в 5 человек разработала вертолет? Как то не веритсяВы не поверите! Но лично знаком с Хрибковым Виктором Константиновичем и с Борисом Поднебесным (автор уникальной колонки "Роторфлая")
из Кумертау - но их коллектив был именно такой численности, когда они построили вот такое чудо вертолёт, который попросту "стырили" немцы, когда они искали сотрудничество с "забугром"...
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