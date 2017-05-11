Центр судоремонта "Звездочка" вывел из эллинга ОИС "Академик Александров"



Центр судоремонта "Звездочка"

Источник: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка" Центр судоремонта "Звездочка"Источник: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 11 мая. В Центре судоремонта "Звездочка" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония вывода из эллинга океанографического исследовательского судна (ОИС) "Академик Александров" (проектант ЦМКБ "Алмаз").

Строительство ОИС "Академик Александров" проекта 20183 началось на верфи ЦС "Звездочка" 20 декабря 2012 года по заказу Министерства обороны России.

Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" – многоцелевое судно усиленного ледового класса. Судно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике.

ОИС "Академик Александров" способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

После вывода из эллинга ОИС "Академик Александров" будет спущено на воду. Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС "Академик Александров" заказчику – IV квартал 2018 года, сообщает пресс-служба АО "ЦС "Звездочка".