Совбез: для борьбы с пропагандой терроризма в сети нужна правовая база
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Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России у Лефортовского суда города Москвы
Источник: © РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Межгосударственная правовая база требуется для совместной борьбы стран мира с распространением в интернете пропаганды терроризма и экстремизма, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.
В интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совбеза РФ, Павлов отметил, что в настоящее время "сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть Интернет".
"Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых "двойных стандартов", - сказал Павлов.
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11.05.2017
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