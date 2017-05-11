Полпред Игорь Холманских и гендиректор УВЗ Александр Потапов провели рабочую встречу на Уралвагонзаводе



Логотип ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

Источник: http://www.uvz.ru/ Логотип ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»Источник: http://www.uvz.ru/

ЦАМТО, 11 мая. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских с рабочим визитом посетил Уралвагонзавод. Его сопровождал генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Полпред побывал в цехах головного предприятия корпорации УВЗ, где познакомился с перспективной продукцией, а также осмотрел новую заводскую поликлинику Уралвагонзавода, расположенную на территории Дзержинского района Нижнего Тагила.

Планируется, что современный медицинский центр Уралвагонзавода примет первых пациентов в начале 2018 года. Лечебное учреждение предназначено для проведения периодических и предварительных профосмотров, для амбулаторно-поликлинического и консультативно-диагностического обслуживания взрослого населения.

По своей оснащенности заводской медицинский центр не будет иметь аналогов в Нижнем Тагиле и в регионе. В этом участники встречи смогли убедиться лично, побывав в кабинете компьютерной томографии, рентгено- и маммографии, в отделении лучевой терапии и других, где уже установлено оборудование экспертного класса производства мировых лидеров.

Отвечая на вопросы журналистов о том, кто сможет воспользоваться новым медицинским центром, генеральный директор корпорации УВЗ Александр Потапов сказал, что это будут, в первую очередь, работники и ветераны предприятия, а также жители Нижнего Тагила и региона.

"Планируемая степень загрузки данного объекта работниками Уралвагонзавода примерно 30%, соответственно 70% – доля медицинских услуг для жителей города и близлежащих населенных пунктов", - подчеркнул он.

На вопрос о возможных сокращениях на Уралвагонзаводе гендиректор УВЗ ответил, что информация, размещенная в ряде уральских СМИ, о планируемых массовых сокращениях на предприятии не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

"Аналогичный вопрос был задан еще 14 апреля на конференции по выполнению коллективного договора, и тогда я четко заявил: никаких сокращений не предполагается. Удивительно, что негативная информация опять появляется, – прокомментировал Александр Потапов. – У нас сегодня есть заказ и по гражданской и по оборонной продукции. 100% коллектива выходит на работу. И у нас нет оснований говорить о сокращении".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".