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Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" прибудет на Камчатку

12.05.2017 ЦАМТО 365 0
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Противодиверсионный катер Грачонок проекта 21980
Источник: http://www.tetis-group.ru/

ЦАМТО, 11 мая. В рамках программы модернизации и перевооружения ВС России, в ближайшее время в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России поступит второй противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".

Это будет четвертый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье. После проведения государственных испытаний на АО "Восточная верфь" и подписания акта приема-передачи, катер войдет в состав Камчатской группировки.

Новый скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Катер оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
11.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ

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