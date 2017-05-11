Владимир Путин проведет в Сочи с 16 по 20 мая серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил
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Владимир Путин
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 11 мая. С 16 по 20 мая президент России Владимир Путин проведет в Сочи серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил. В них примут участие руководство Минобороны, члены правительства и директора предприятий ОПК, пишет "Коммерсант".
Кроме того, по данным газеты, 22 мая президент обсудит программу развития космодромов РФ до 2025 года. Главной темой станет ее финансирование.
О серии специальных совещаний по развитию вооруженных сил, которую Владимир Путин проведет в Сочи, "Коммерсанту" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий ОПК и подтвердили источники в Минобороны.
По их словам, весенняя серия пройдет с 16 по 20 мая в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Традиционно в таких совещаниях участвуют руководство Минобороны (министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов, командующие родами и главкомы видов войск), директора ОПК (Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, концерна ВКО "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех"), а также генеральные конструкторы. Присутствуют на таких встречах глава АП Антон Вайно, помощники президента Владимир Кожин и Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минфина Антон Силуанов и другие высокопоставленные чиновники.
Как отмечает газета, мероприятие в таком формате впервые прошло в 2013 году, после чего серии совещаний стали проводиться два раза в год – в мае и в ноябре. Владимир Путин считает, что такой подход позволяет "оперативно найти решение тех проблем, которые возникают" в сфере обороны и ОПК. По словам источника "Коммерсанта", близкого к Минобороны, устоявшийся формат сохранится: пять дней будут разбиты на тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск, после чего промышленники и военные в присутствии президента обсудят накопившиеся проблемы.
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11.05.2017
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