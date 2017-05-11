Экипаж спасательного подводного аппарата АС-34 СФ оказал помощь условной аварийной подводной лодке



Морское поисково-спасательное судно "Михаил Рудницкий"(пр.05360)

Источник: bastion-opk.ru Морское поисково-спасательное судно "Михаил Рудницкий"(пр.05360)Источник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 11 мая. В одной из бухт Кольского залива прошло плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота (СФ) по оказанию помощи условной аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Основная цель учения – отработка взаимодействия экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-34 с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий" при проведении спасательной операции.

После спуска на воду с борта судна экипаж АС-34 выполнил элементы маневрирования в надводном и подводном положении, обнаружил условную аварийную подводную лодку и осуществил посадку на комингс-площадку. В качестве тренажера использовался стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 м.

На учение привлекались военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращен обратно на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.