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Экипаж спасательного подводного аппарата АС-34 СФ оказал помощь условной аварийной подводной лодке

12.05.2017 ЦАМТО 240 0
Разделы: Флот
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Михаил Рудницкий
Морское поисково-спасательное судно "Михаил Рудницкий"(пр.05360)
Источник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 11 мая. В одной из бухт Кольского залива прошло плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота (СФ) по оказанию помощи условной аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Основная цель учения – отработка взаимодействия экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-34 с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий" при проведении спасательной операции.

После спуска на воду с борта судна экипаж АС-34 выполнил элементы маневрирования в надводном и подводном положении, обнаружил условную аварийную подводную лодку и осуществил посадку на комингс-площадку. В качестве тренажера использовался стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 м.

На учение привлекались военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращен обратно на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.
11.05.2017
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