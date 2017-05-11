Экипаж спасательного подводного аппарата АС-34 СФ оказал помощь условной аварийной подводной лодке
|
|
Морское поисково-спасательное судно "Михаил Рудницкий"(пр.05360)
Источник: bastion-opk.ru
ЦАМТО, 11 мая. В одной из бухт Кольского залива прошло плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота (СФ) по оказанию помощи условной аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.
Основная цель учения – отработка взаимодействия экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-34 с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий" при проведении спасательной операции.
После спуска на воду с борта судна экипаж АС-34 выполнил элементы маневрирования в надводном и подводном положении, обнаружил условную аварийную подводную лодку и осуществил посадку на комингс-площадку. В качестве тренажера использовался стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 м.
На учение привлекались военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращен обратно на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.
|
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.05.2017 Россия демонстрирует свое новое оружие для севера (Aftenposten, Норвегия)
10.05.2017 Атаманы из райцентра
05.05.2017 Судно связи "Иван Хурс" переведено из эллинга на открытый стапель
05.05.2017 Береговая охрана США выразила беспокойство военным присутствием России в Арктике
03.05.2017 В 2017 году в состав ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности войдет ДЭПЛ «Дмитров» проекта 877
03.05.2017 На Северном флоте заступил на боевое дежурство очередной зенитный ракетный комплекс С-400
03.05.2017 Многоцелевая АПЛ «Вепрь» проекта 971 до конца 2017 года будет возвращена в состав Подводных сил ВМФ России
03.05.2017 Более 140 тысяч военных примут участие в Парадах Победы в 28 городах РФ