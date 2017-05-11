В рамках ГОЗ-2017 в ВС РФ планируется поставка восьми серийных вертолетов Ми-28УБ



Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ

Источник: russianhelicopters.aero Учебно-боевой вертолет Ми-28УБИсточник: russianhelicopters.aero

ЦАМТО, 11 мая. Учебно-боевой вариант вертолета Ми-28Н – вертолет Ми-28УБ впервые поступит в Воздушно-космические силы Российской Федерации в текущем году. Данный вертолет успешно прошел государственные совместные испытания, по результатам которых запущен в серийное производство.

Вертолет Ми-28УБ имеет второй (резервный) комплект управления из передней кабины (летчика оператора или инструктора), а также новые амортизирующие кресла членов экипажа. На вертолете Ми-28УБ установлена надвтулочная радиолокационная станция, которая позволяет существенно повысить возможности вертолета по обнаружению объектов в условиях плохой видимости днем и ночью. Кроме того, увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора из передней кабины.

В рамках ГОЗ-2017 планируется поставка восьми серийных вертолетов Ми-28УБ. Поступление в строевые части учебно-боевого варианта вертолета позволит значительно сократить сроки подготовки летного состава для эксплуатации вертолетов Ми-28Н, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.