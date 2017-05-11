Система мониторинга гособоронзаказа позволяет отследить каждый бюджетный рубль



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 11 мая. Введение системы контроля за использованием средств ГОЗ, построенной на работе с информацией обо всех исполнителях, контрактах, расчетах по гособоронзаказу, поступающей от уполномоченных банков в единую информационную систему расчетов по ГОЗ (ЕИС ГОЗ), концептуально изменило информированность МО РФ как госзаказчика.

Благодаря работе системы госзаказчик, получая данные от уполномоченных банков в режиме "он-лайн", видит, как расходуется каждый бюджетный рубль по всей цепочке кооперации. Так, основную их часть (или 57%) в 2016 году головные исполнители в рамках выполнения государственных контрактов по ГОЗ направили на расчеты с кооперацией.

Значительная доля денежных средств отправлена головными исполнителями и кооперацией на выплату заработной платы (14%). Во все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды перечислено порядка 15% выделенных средств.

На сегодняшний день ЕИС ГОЗ позволяет не только госзаказчику, но и исполнителям гособоронзаказа анализировать финансовые потоки, работать с учетом актуальной и достоверной информации обо всех участниках расчетов по ГОЗ и всех платежах, что способствует повышению финансовой дисциплины предприятий промышленности и как следствие, выполнению ГОЗ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.