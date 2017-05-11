Перспективная техника УВЗ приняла участие в Параде Победы



Российские военнослужащие на боевой технике во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая.

Источник: AFP 2017, Kirill Kudryavtsev Российские военнослужащие на боевой технике во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая.Источник: AFP 2017, Kirill Kudryavtsev

ЦАМТО, 11 мая. Впервые в Параде Победы 9 Мая приняли участие модернизированные танки Уралвагонзавода Т-72Б3. Эти машины за счет установки более мощного двигателя имеют повышенные характеристики подвижности, а благодаря применению современной модульной защиты практически неуязвимы.

Т-72Б3 показали свои высокие боевые и эксплуатационные характеристики при проведении целого ряда войсковых учений.

Всего в составе механизированной колонны по Красной площади прошли 45 образцов вооружения и военной техники производства трех заводов Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Головное предприятие интегрированной структуры – Нижнетагильский Уралвагонзавод представил 23 перспективные бронемашины. Это танки последнего поколения Т-14 "Армата", модернизированные Т-72Б3 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1.

"Уралтрансмаш" (г.Екатеринбург), головное предприятие артиллерийской отрасли России, показал современные самоходно-артиллерийские орудия 2С35 "Коалиция-СВ" и серийно поставляемые в войска самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".

По Красной площади также впервые прошли новые зенитные комплексы в арктическом исполнении ЗРК "Тор-М2-ДТ" и ЗРК "Панцирь-СА". Шасси для них изготовлены на базе двухзвенных транспортеров ДТ-30ПМ производства Машиностроительной компании "Витязь" (г.Ишимбай). Двухзвенные транспортеры ДТ-30ПМ достойно показали себя в ходе арктической экспедиции, пройдя по просторам Арктики в сложных климатических условиях более 1,5 тыс. км.

Возглавили парадную колонну легендарные танки Т-34-85. Машины, признанные лучшими средними танками Второй мировой войны, восстанавливали на "61 бронетанковом ремонтном заводе" в Санкт-Петербурге (входит в корпорацию УВЗ).

Всего в подготовке техники ко Дню Победы участвовали более 100 специалистов Уралвагонзавода, "Уралтрансмаша", МК "Витязь", АО "61 БТРЗ", ЦНИИ "Буревестник" (г.Нижний Новгород), "ЧТЗ-УРАЛТРАК" и НПО "Электромашина" из Челябинска. В течение двух месяцев они проводили обслуживание боевых машин, обучали расчеты и экипажи, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".